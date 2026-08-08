Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (Türksat) arasında, Türksat'ın "İnternet Yönlendirici Sistemleri" projesi kapsamında hizmet ve donanım tedariğine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, proje için gerekli hizmet ve donanım tedariği Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 1.850.000 ABD Doları (30.07.2026 tarihli güncel TCMB döviz alış kuruna göre 87.518.875 Türk Lirası)'dır. Söz konusu proje ile Türksat'ın mevcut internet omurga şebekesinin kapasitesinin artırılması, artan IP trafiğinin daha etkin yönetilmesi, abonelere kesintisiz, yüksek bant genişlikli ve güvenli internet hizmeti sunulmasının desteklenmesi ve ilgili mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere yönelik çözümlerin sağlanması amaçlanmaktadır. Sözleşme kapsamındaki teslimat ve hizmetlerin, proje planında belirlenen iş programı ve kabul süreçleri doğrultusunda yerine getirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu sözleşmenin, Şirketimizin gelirlerine ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Projenin başarıyla tamamlanmasının, Şirketimizin benzer nitelikteki projelerdeki tecrübe ve referanslarına katkı sağlaması öngörülmektedir.