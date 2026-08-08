Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimiz, bir kamu kurumu ile eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak Güvenlik Ürünlerinin tedarikine ilişkin olarak 163.500.000 TL (KDV hariç) bedelli sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
-Şirketimiz, bir kamu kurumu ile bilişim ürünlerinin tedarikine ilişkin olarak 31.956.900 TL (KDV hariç) bedelli sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
-Şirketimiz, son kullanıcısı Umman Deniz Kuvvetleri olan bir proje kapsamında, Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren bir şirketten DELL sunucu çözümleri ve NVIDIA grafik işlem teknolojileri temelli bilişim malzemelerinin tedarikine yönelik KDV dâhil 780.000 USD (37.092.900 TL) tutarında sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
2 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin, sermayesinin %95'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş., yurt içi bir müşterisinden üretim alanında toplam tutarı 5.732.300 ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026, 2027 ve 2028 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
3 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklarından UP İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. (United UP ) ile Dirk Rossmann Mağazacilik Ticaret Limited Şirketi arasında online medya planlama ve satınalma hizmeti verilmesi konusunda anlaşma imzalanmıştır.
4 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (Türksat) arasında, Türksat'ın "İnternet Yönlendirici Sistemleri" projesi kapsamında hizmet ve donanım tedariğine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, proje için gerekli hizmet ve donanım tedariği Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 1.850.000 ABD Doları (30.07.2026 tarihli güncel TCMB döviz alış kuruna göre 87.518.875 Türk Lirası)'dır. Söz konusu proje ile Türksat'ın mevcut internet omurga şebekesinin kapasitesinin artırılması, artan IP trafiğinin daha etkin yönetilmesi, abonelere kesintisiz, yüksek bant genişlikli ve güvenli internet hizmeti sunulmasının desteklenmesi ve ilgili mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere yönelik çözümlerin sağlanması amaçlanmaktadır. Sözleşme kapsamındaki teslimat ve hizmetlerin, proje planında belirlenen iş programı ve kabul süreçleri doğrultusunda yerine getirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu sözleşmenin, Şirketimizin gelirlerine ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Projenin başarıyla tamamlanmasının, Şirketimizin benzer nitelikteki projelerdeki tecrübe ve referanslarına katkı sağlaması öngörülmektedir.
5 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), bir kamu kurumu ile Bilişim Güvenliği Ürünleri Temin,Tesis ve Modernizasyon İşi konusunda bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin tutarı KDV hariç 29.963.500 TL'dir. (YirmiDokuzMilyonDokuzYüzAltmışÜçBinBeşyüz Türk Lirası)
6 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Ram And Sons İnşaat ve Dış Tic. A.Ş. İle Rams Ayazağa Projesi işi için Hazır Beton Tedarik işi Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 700.000.000 TL (YediyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
7 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Firmamız 29.07.2026 Tarihinde gerçekleştirilen Enerjisa grup firmalarından Avrupa Yakası Elektrik Dağıtım AŞ nin Kablo Ag ihalesini kazanmış olup ; 172.502.400,00 ₺ + Kdv ( Güncel Kur :47,60 ₺ 3,624,000,00 Usd ) sözleşme imzalanması için davet mektubu almıştır.
8 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Bose Products B.V. arasında 06.08.2026 tarihinde Distribütörlük Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında Aztek Teknoloji, anlaşmada tanımlanan ürün gruplarında Türkiye'de fiili tek yetkili distribütör olarak faaliyet gösterecektir. Anlaşma uyarınca, ürünlerin Türkiye'deki satış ve dağıtım organizasyonun oluşturulması ve yetkili satış kanallarının seçilerek atanması hakkı Şirketimize aittir. Bose, 1964 yılında kurulmuş olup, üstün ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisindeki öncü yaklaşımıyla dünya genelinde güçlü bir marka konumuna ulaşmıştır. Araştırma ve inovasyon odaklı ürün geliştirme anlayışı sayesinde kulaklık, hoparlör ve ses sistemleri alanında premium segmentin lider markaları arasında yer almaktadır. Bu stratejik iş birliği ile Şirketimizin premium tüketici elektroniği portföyü daha da güçlenecek olup, özellikle ses sistemleri, kulaklık ve hoparlör kategorilerindeki pazar konumunun desteklenmesi ve büyüme hedeflerine katkı sağlanması beklenmektedir.
9 BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. (BESTE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, daha önce 26.02.2026, 03.03.2026 ve 16.03.2026 tarihlerinde kamuya duyurulan kararlar kapsamında; Araç Muayene İstasyonu Alt İşletmeciliği Faaliyeti İçin Turka Birinci Bölge Araç Muayene İstasyonları İşletim Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığımız Beste Araç Muayene İstasyonları Anonim şirketi arasında, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, daha önce 27.04.2026 ve 11.05.2026 tarihlerinde kamuya duyurulan kararlar kapsamında; Araç Muayene İstasyonu Alt İşletmeciliği Faaliyeti İçin Turka Birinci Bölge Araç Muayene İstasyonları İşletim Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığımız Esbi Araç Muayene İstasyonları Anonim şirketi arasında, İmzalanan ön protokollere istinaden 07.08.2026 tarihinde (bugün) Araç Muayene İstasyonu Alt İşletmeciliği Ana Sözleşmeleri imzalanmıştır.