Borsada hisseleri yüzde 375 yükselmişti: Şirketin çoğunluk hisselerinin devri için masaya oturuldu

1976 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding satılıyor. Şirkette yüzde 62,06 oranında paya sahip olan Zeynep Tümer, paylarını Oasis Prime - FZCO'ya satmaya karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 365 milyon 207 bin 860 adet paya sahip olan Zeynep Tümer'in paylarının kısmen ya da tamamen devrine yönelik olarak Oasis Prime - FZCO ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Kervansaray Yatırım Holding'in hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve Şubat 2026'da 2 lira seviyelerinde olan hisse dünkü kapanışta yüzde 9,29 oranında primle 9,50 lira seviyesinden kapandı. Yaklaşık 6 ayda şirketin hissesi yüzde 375 yükselmiş oldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin sermayesinin %62,06'sine ( 365.207.860 adet pay ile) sahip olan hissedarı Zeynep Tümer'den öğrenildiği üzere; sahip olduğu payların kısmen/ tamamen devrine yönelik olarak OASIS PRIME- FZCO ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.