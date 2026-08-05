ARA
DOLAR
47,59
0,05%
DOLAR
EURO
55,08
0,18%
EURO
ALTIN
6381,31
-0,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada hisseleri yüzde 375 yükselmişti: Şirketin çoğunluk hisselerinin devri için masaya oturuldu

Borsada hisseleri yüzde 375 yükselmişti: Şirketin çoğunluk hisselerinin devri için masaya oturuldu

Borsa İstanbul'da uzun yıllardır işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hissesinin Dubaili enerji, tarım şirketine satılacağı, görüşmelerin başladığı KAP'a şirket tarafından bildirildi.

Ekonomist
Ekonomist
Borsada hisseleri yüzde 375 yükselmişti: Şirketin çoğunluk hisselerinin devri için masaya oturuldu

1976 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding satılıyor. Şirkette yüzde 62,06 oranında paya sahip olan Zeynep Tümer, paylarını Oasis Prime - FZCO'ya satmaya karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 365 milyon 207 bin 860 adet paya sahip olan Zeynep Tümer'in paylarının kısmen ya da tamamen devrine yönelik olarak Oasis Prime - FZCO ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Kervansaray Yatırım Holding'in hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve Şubat 2026'da 2 lira seviyelerinde olan hisse dünkü kapanışta yüzde 9,29 oranında primle 9,50 lira seviyesinden kapandı. Yaklaşık 6 ayda şirketin hissesi yüzde 375 yükselmiş oldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

Şirketimizin sermayesinin %62,06'sine ( 365.207.860 adet pay ile) sahip olan hissedarı Zeynep Tümer'den öğrenildiği üzere; sahip olduğu payların kısmen/ tamamen devrine yönelik olarak OASIS PRIME- FZCO ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL