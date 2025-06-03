Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi merak ediliyor. Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak. Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü; 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN SEANS OLACAK

Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak. Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

BORSA RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı 29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı 30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı 23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Kapalı



