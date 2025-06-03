Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi merak ediliyor. Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak. Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü; 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN SEANS OLACAK
Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak. Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
BORSA RESMİ TATİL TAKVİMİ
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2025, Çarşamba
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|29 Mart 2025, Cumartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|Kapalı
|30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2025, Çarşamba
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2025, Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2025, Pazartesi
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|5 Haziran 2025, Perşembe
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2025, Salı
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2025, Cumartesi
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2025, Salı
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2025, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı