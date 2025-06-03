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Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsada bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü yapılacak. İşte detaylar

03 Haziran 2025 | 17:31
Son Güncellenme: 03 Haziran 2025 | 17:45
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi merak ediliyor. Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak.  Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü; 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN SEANS OLACAK

Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak. Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

BORSA RESMİ TATİL TAKVİMİ

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2025, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
29 Mart 2025, CumartesiRamazan Bayramı ArefesiKapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2025, PerşembeEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2025, PazartesiAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
5 Haziran 2025, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2025, SalıDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2025, CumartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2025, SalıCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, ÇarşambaCumhuriyet BayramıKapalı


 

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