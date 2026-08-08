'Yarınlara Kartopu' Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor

Yapı Kredi’nin Cumhuriyet’in 100. yılında erken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yarınlara Kartopu, kısa sürede Türkiye’nin erken çocukluk alanındaki en yaygın kurumsal toplumsal fayda projelerinden biri haline geldi. Prof. Dr. Selçuk Şirin ve uzman proje ekibinin katkılarıyla geliştirilen ve bugüne kadar yaklaşık 620 bin kullanıcıya ulaşan, 320 bine yakın çocuk ve ebeveynin yaşamına dokunan proje, dijital eğitim platformunu saha uygulamalarıyla buluşturarak bilimsel bilgiyi Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerle buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Yarınlara Kartopu, 30 Temmuz’da Kars’ta düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Selçuk Şirin ve okul öncesi eğitmeni Derya Şirin ile çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Etkinlikte, erken çocukluk döneminde çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen uygulamalar paylaşılırken; ebeveynlerin çocuklarının gelişim yolculuğundaki rolü, oyun temelli öğrenme yaklaşımı ve günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek gelişim destekleyici yöntemler ele alındı.

Yarınlara Kartopu, dijital eğitim platformunu saha uygulamalarıyla buluşturan hibrit yapısıyla aileleri bilimsel ve güvenilir içeriklerle destekliyor. Proje kapsamında, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan, toplam süresi 18 saati aşan 212 eğitim videosu, podcastler ve eğitim materyalleri ücretsiz olarak ailelerin kullanımına sunuluyor.

Bugüne kadar yaklaşık 620 bin kullanıcı platforma üye olurken, aileler eğitim içeriklerinde toplam 13.824 gün, yani yaklaşık 38 yıl geçirdi. Her bir kullanıcı, çocuğunun gelişimini desteklemek amacıyla platformda ortalama 32 saat vakit ayırdı. Bu güçlü katılım, ailelerin bilimsel ve güvenilir bilgiye duyduğu ihtiyacı ortaya koyarken, Yarınlara Kartopu’nun ailelerle kurduğu güçlü bağı da gözler önüne seriyor.

Projeye duyulan güven, ücretsiz eğitim materyallerine gösterilen yoğun ilgiyle de kendini gösterdi. Belirli sayıda eğitim videosunu tamamlayan ailelere sunulan eğitim setleri bugüne kadar 110 bine yakın aileye ulaştı. Böylece Yarınlara Kartopu, bugüne kadar doğrudan 320 bine yakın çocuk ve ebeveynin yaşamına dokundu.

Yarınlara Kartopu’nun sahadaki yaygınlaşmasında Yapı Kredi Gönüllüleri de aktif rol üstleniyor. Bugüne kadar 1000 Yapı Kredi Gönüllüsü, Yarınlara Kartopu eğitimi alırken 200’ü aşkın atölye gerçekleştirildi; projenin bilimsel içerikleri farklı şehirlerde çocuklar ve ebeveynlerle yüz yüze buluştu. Böylece Yarınlara Kartopu, yalnızca dijital dünyada değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde çocuklar ve ailelerle birebir buluşan; bilimsel bilgiyi günlük yaşamın bir parçasına dönüştüren sürdürülebilir bir toplumsal fayda hareketi haline geldi.

“ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE YAPILAN YATIRIM, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR"

Çocukların yaşamın ilk yıllarında eşit fırsatlara erişmesinin toplumun geleceği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak kuruluş misyonumuz doğrultusunda yalnızca faaliyet alanımızda değil, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak projeler üretmeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Kurucumuz Kâzım Taşkent’in, ‘Bizim gibi büyük kuruluşların iki görevi vardır. Birincisi, kendi iştigal konuları ile ilgili görevleri; ikincisi ise topluma karşı olan görevleridir.’ sözü bugün de bize yol göstermeye devam ediyor. Yarınlara Kartopu da bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli, çocukların hayata eşit fırsatlarla başlayabilmesinden geçiyor.

Bugün Yarınlara Kartopu, yüz binlerce aileye ulaşan, bilimsel bilgiye erişimi kolaylaştıran ve sahadaki uygulamalarla desteklenen güçlü bir sosyal etki platformuna dönüştü. Platformumuzda sunulan içeriklerin milyonlarca dakikalık öğrenme deneyimine dönüşmesi, ailelerin çocuklarının gelişimi için ortalama 32 saat ayırması ve Yapı Kredi Gönüllülerimizin katkısıyla bu bilginin Türkiye’nin dört bir yanına taşınması, projenin yalnızca ulaştığı kişi sayısını değil, ailelerin hayatında yarattığı gerçek etkiyi de ortaya koyuyor.

Bizim için çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaracak her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nedenle erken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini güçlendirecek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye ve daha fazla aileyi bilimsel ve güvenilir içeriklerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ YAŞAMIN İLK YILLARINDA ŞEKİLLENİYOR"

Bir toplumun temelini oluşturan çocukların geleceğinin hayatın ilk yıllarında şekillendiğini vurgulayan Prof. Dr. Selçuk Şirin ise şu ifadeleri kullandı: “Bilimsel araştırmalar bize çok net bir gerçeği gösteriyor: Beynimizin gelişiminin büyük bölümü yaşamın ilk altı yılında tamamlanıyor. Dil gelişiminden problem çözme becerilerine, sosyal ve duygusal gelişimden öğrenme kapasitesine kadar yaşam boyu kullanacağımız pek çok yetkinliğin temeli bu dönemde atılıyor. Bu nedenle erken çocukluk dönemine yapılan yatırım, hem çocukların yaşamı hem de toplumların geleceği açısından en yüksek getiriyi sağlayan yatırımlardan biri.

Ancak bu, yalnızca çocuklara yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Çocukların ilk ve en önemli öğretmenleri ebeveynleridir. Çocukların gelişimini yalnızca doğdukları koşullar değil, ailelerinin doğru ve güvenilir bilgiye erişebilme imkânı da önemli ölçüde şekillendiriyor. İşte Yarınlara Kartopu’nu bu nedenle çok kıymetli buluyorum. Çünkü proje, bilimsel bilgiyi akademinin sınırları içinde bırakmıyor; uygulanabilir, güvenilir ve ücretsiz içeriklerle Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin günlük yaşamına taşıyor.

Bir eğitimci olarak en büyük hayalim, Türkiye’de doğan her çocuğun okula başladığı gün kendini rahatça ifade edebilmesi, öğretmenini anlayabilmesi ve potansiyelini gerçekleştirebilecek güçlü bir başlangıç yapabilmesi. Bunun yolu, çocuk kadar aileyi de güçlendirmekten geçiyor. Aileyi güçlendiren her yatırımın, çocuğun geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyorum. Yapı Kredi’nin Yarınlara Kartopu ile üstlendiği bu uzun soluklu sorumluluğu, ülkemizin geleceğine yapılan çok değerli bir yatırım olarak görüyorum.”

Yarınlara Kartopu kapsamında ücretsiz sunulan eğitim videoları, podcastler, gelişim materyalleri ve proje hakkında detaylı bilgiye www.yarinlarakartopu.com adresinden ulaşılabiliyor.

PROJEYE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER:

•Yarınlara Kartopu kapsamında, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan, toplam süresi 18 saati aşan 212 eğitim videosu, podcastler ve eğitim materyalleri ücretsiz olarak ailelerin kullanımına sunuluyor.

•Bugüne kadar yaklaşık 620 bin kullanıcı platforma üye olurken, aileler eğitim içeriklerinde toplam 13.824 gün, yani yaklaşık 38 yıl geçirdi.

•Her bir kullanıcı, çocuğunun gelişimini desteklemek amacıyla platformda ortalama 32 saat vakit ayırdı.

•Projeye dahil olan çocukların yaş ortalaması: 2,87

•Şimdiye kadar web sitesine kaydolmuş çocuk sayısı: 320.185

•Daha önce talep oluşturulmuş ve şu an 6 yaşının üzerinde olan toplam çocuk sayısı (mezun ettiğimiz): 85.645

•Şimdiye kadar gerçekleştirilen yüz yüze şube eğitim sayısı: 22

•Bu yıl gerçekleştirilen TOG Atölyeleri sayısı: 54

•TOG Atölyelerinin katılımcı sayısı: 3.078

Şehirlere göre üye sayısı (ilk 10) Sıra Şehir Üye Sayısı 1 İSTANBUL 108.226 2 ANKARA 45.291 3 İZMİR 30.528 4 GAZİANTEP 25.029 5 BURSA 22.438 6 ADANA 22.375 7 KOCAELİ 17.479 8 HATAY 17.433 9 DİYARBAKIR 17.237 10 ŞANLIURFA 15.990