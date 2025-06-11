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Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den (YGYO) dün (10 Haziran) KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato için üç ay geçici süre verildi.

11 Haziran 2025 | 02:35
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 02:41
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi

Yeşil GYO KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2025/499 Esas sayılı dosya ile 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için üç ay geçici süre verilmiş, bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserleri görevlendirilmiştir" denildi.

ŞUBAT AYINDA 3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİ

Yeşil GYO, Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle Şubat ayında konkordato ilan etmişti. O dönem KAP açıklamasında "Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür. Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda; Konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/113 E. sayılı dosya ile 05/02/2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmolunmuştur" ifadeleri yer almıştı. 

MAYIS SONUNDA REDDEDİLMİŞTİ

Yeşi GYO 31 Mayıs'ta ise yaptığı açıklamada süre uzatma talebinin reddedildiğini duyurmuştu. 

Açıklama şöyleydi: Şirketimiz'in 05.02.2025 tarihli özel durum açıklamasında belirtmiş olduğu üzere Innovia 4 Projesinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2025/113 E. sayılı dosyası üzerinden yapmış olduğu konkordato başvurusuna istinaden verilen geçici mühlet sonuçlanmış olup; konkordato başvurumuzun 30.05.2025 tarihli duruşmasında;
- Davanın reddine, 
- Geçici mühletin kaldırılmasına, 
- Komiser heyetinin görevine son verilmesine, 
- Hükümle birlikte konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir. 
 

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