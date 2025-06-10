ARA
DOLAR
39,21
-0,18%
DOLAR
EURO
44,81
-0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4193,52
-0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
9659,31
1,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket

Borsadaki şirketlerin yarısının zarar açıkladığı ilk çeyrekte; enflasyon muhasebesi, kur etkisi, zayıf talep ve yüksek finansman giderleri; kârlılıklardaki düşüşün ana nedenleri olarak sıralanıyor. Biz de araştırmamızda ilk çeyrekte finansallarıyla öne çıkan 28 şirkete ulaştık.

10 Haziran 2025 | 18:10
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket

Borsa İstanbul’da (BİST) hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için nisan ayı sonu itibarıyla başlayan 2025 ilk çeyrek bilanço dönemi, konsolide finansallar için 12 Mayıs’ta tamamlandı. Mali tablolar, bu dönemde şirketlerin oldukça zorlu bir sınavdan geçtiğini ortaya koyuyor. Gedik Yatırım’ın hesaplamalarına göre; BİST-TÜM Endeksi’nde bilanço açıklayan 514 şirketin yüzde 51’i yani 263 şirket kâr açıklarken geri kalan şirketler ise zarar bildirdi. Zarar açıklayanların oranı BİST-100 Endeksi’nde yüzde 30, BİST-30 Endeksi’nde yüzde 31 oldu.

Biz de ilk çeyrek finansallarını BİST-TÜM Endeksi’nde 12 Mayıs itibarıyla bilançosunu açıklamış şirketler üzerinden bir tablo hazırlayarak inceledik. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını ve GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya ilk çeyrekte satış gelirleri 200 milyon TL’nin altındaki şirketleri de almadık. Kârlılık tarafındaki kriterimiz ise şirketlerin 2025 ilk çeyrekte net zarar yazmaması oldu. Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladığımızda toplamda 28 şirkete ulaştık, her üç rasyoda da yer alan şirket sayısı ise 10 oldu. Bu 10 şirket; Link Bilgisayar, Pasifik Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Odine Solutions Teknoloji, Despec Bilgisayar, Altınay Savunma Teknolojileri, DMR Unlu Mamüller, DCT Trading, Selva Gıda, Naturelgaz olarak sıralandı.

Haberin ayrıntıları, 2025 ilk çeyreğin öne çıkan tüm şirketleri, ikinci çeyrekte pozitif ayrışabilecek sektörler Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 4191,39 -0,2%
  • ALTIN ONS 3325,19 -0,01%
  • BIST 100 9659,31 1,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,929 0,232%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36831 -0,13466%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,425 -0,6678%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2064 -0,1838%
  • EURO/DOLAR 1,1417 -0,0298%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8009 -0,1291%
  • STERLIN/DOLAR 1,35088 -0,3265%
Borsa Haberleri
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
Yarın kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Maliye'nin radarında temettü gelirleri var: 1725 kişi listede
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
GERİ
İLERİ
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
Yarın kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Maliye'nin radarında temettü gelirleri var: 1725 kişi listede
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL