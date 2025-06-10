İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket

Borsa İstanbul’da (BİST) hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için nisan ayı sonu itibarıyla başlayan 2025 ilk çeyrek bilanço dönemi, konsolide finansallar için 12 Mayıs’ta tamamlandı. Mali tablolar, bu dönemde şirketlerin oldukça zorlu bir sınavdan geçtiğini ortaya koyuyor. Gedik Yatırım’ın hesaplamalarına göre; BİST-TÜM Endeksi’nde bilanço açıklayan 514 şirketin yüzde 51’i yani 263 şirket kâr açıklarken geri kalan şirketler ise zarar bildirdi. Zarar açıklayanların oranı BİST-100 Endeksi’nde yüzde 30, BİST-30 Endeksi’nde yüzde 31 oldu.

Biz de ilk çeyrek finansallarını BİST-TÜM Endeksi’nde 12 Mayıs itibarıyla bilançosunu açıklamış şirketler üzerinden bir tablo hazırlayarak inceledik. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını ve GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya ilk çeyrekte satış gelirleri 200 milyon TL’nin altındaki şirketleri de almadık. Kârlılık tarafındaki kriterimiz ise şirketlerin 2025 ilk çeyrekte net zarar yazmaması oldu. Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladığımızda toplamda 28 şirkete ulaştık, her üç rasyoda da yer alan şirket sayısı ise 10 oldu. Bu 10 şirket; Link Bilgisayar, Pasifik Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Odine Solutions Teknoloji, Despec Bilgisayar, Altınay Savunma Teknolojileri, DMR Unlu Mamüller, DCT Trading, Selva Gıda, Naturelgaz olarak sıralandı.

Haberin ayrıntıları, 2025 ilk çeyreğin öne çıkan tüm şirketleri, ikinci çeyrekte pozitif ayrışabilecek sektörler Ekonomist’in bu haftaki sayısında.