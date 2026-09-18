Küresel piyasalarda risk iştahı arttı: Borsalarda pozitif seyir hakim

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyonun kontrol altında tutulabileceğine ilişkin iyimserliği destekleyerek küresel piyasalarda risk iştahını artırıyor.

Analistler, enerji fiyatlarının artmaması durumunda Fed'in enflasyon hedefine daha kolay yaklaşabileceğini belirtti. ABD ekonomisinin gücünü koruması da Fed'in sıkı para politikasını daha yönetilebilir hale getiriyor.

Bankanın faiz kararı toplantısında verdiği mesajlar da para politikasına ilişkin belirsizlikleri azalttı.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara dair endişeler sürmesine karşın Orta Doğu'dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceğine dair beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bu gelişmelerle kasım vadeli Brent petrolün fiyatı yüzde 1,3 azalışla 103,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist baskıları azaltacağına yönelik umutları artırması ve Fed'in uyguladığı para politikasıyla enflasyonu kontrol altına alacağına yönelik iyimserlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94'te yatay seyrederken, altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 363 dolardan işlem görüyor.

Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasıyla dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

New York borsası yükselişle kapandı

Söz konusu gelişmelerle, New York borsası dün günü yükselişle tamamladı.

Öte yandan, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin galon başına ortalama fiyatı bugün yaklaşık 6,40 dolara çıkarak rekor tazeledi. Makroekonomik veri tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Eylül ile biten haftada 196 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle dün pozitif seyretti.

Otomotiv, telekom ve perakende şirketlerinin hisselerinde görülen yükseliş Avrupa borsalarındaki yükselişte etkili oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu. BoE Para Politikası Kurulunun açıklamasında, kurul üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6'sının politika faizinin yüzde 3,75'te tutulması, 3'ünün ise 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e çıkarılması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Banka, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 4'ün hafif üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Tahvil portföyünü 2034 yılına kadar azaltacağını bildiren BoE, yıllık ortalama 46 milyar sterlinlik azaltım yapacağını duyurdu.

BoE Başkanı Bailey, "Orta Doğu'daki çatışmanın, uzun bir süre devam etmesi ve ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riskinin artması halinde, para politikasının sıkılaştırılması gerekebilir." dedi.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık yüzde 3,2 ile beklentilerin hafif altında yükseldi.

Diğer taraftan Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada'nın ilk "ortak üye" olmasını istemesine tepki göstererek, bunun "düşmanca hareket" olduğunu düşünmesi halinde Avrupa'ya ciddi tarifeler getireceğini ya da bölgeyle birçok alanda ticareti durduracağını söylemesi Avrupa'da gümrük tarifelerine ilişkin endişeleri tekrar gündeme getirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,80 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları da enerji fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif seyrediyor. Bölgede Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor.

BoJ bugün, politika faizini 25 baz puan artışla 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,25'e çıkardı. Banka faiz kararını 7'ye karşı 2 oyla aldı.

BoJ, Japon ekonomisinin ılımlı bir şekilde büyüdüğünü ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini ancak Orta Doğu'daki durumun ve artan yapay zeka talebinin enflasyonist riskler oluşturduğunu belirtti.

BoJ açıklamasında, "Taze gıda hariç tüm kalemleri kapsayan TÜFE'deki yıllık artış oranı, son dönemde ılımlı şekilde yükseliyor. Bunun nedeni, işletmeler arası işlemlerdeki fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının tüketici fiyatlarına yansımaya başlaması ve ücret artışlarının satış fiyatlarına yansıtılmasına yönelik adımların devam etmesi." denildi.

BoJ, ekonomik aktivite ve finansal koşullara bağlı olarak faiz oranlarının artırılmaya devam edileceğini belirtti.

BoJ'un faiz artırımı yapmasına karşın bu kararın tam bir oybirliğiyle alınmaması bankanın sıkı para politikasını devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin belirsizliği artırırken, bu durum yenin değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 157,2 seviyesinde seyrediyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya’da ağustos ayına ilişkin enflasyon yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 arttı.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,2 artışla 48,7330'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,7660'tan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite koşullarının yakından takip edileceğini, gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.