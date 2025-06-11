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Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması

Cola-Cola İçecek A.Ş dün KAP'a Rekabet Kurulu soruşturması hakkında açıklama yaptı.

11 Haziran 2025 | 02:39
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 02:40
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması

Cola-Cola İçecek A.Ş'den yapılan bildirimde "Rekabet Kurulu tarafından bağlı ortaklığımız olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak ilgili Kanunun 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı. AA'nın haberine göre duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi. 

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