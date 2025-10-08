Chris Montagu liderliğindeki Citi ekibi, “Kâr realizasyonu riskleri tüm piyasalarda hızla artmış ve özellikle Nasdaq için yüksek seviyelere ulaşarak, daha fazla yükselişi engelleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg'in haberine göre Citi'nin son haftalık özetinde, ABD hisse senetleri için risk akışlarının yeniden başladığı ve yeni uzun pozisyonların üstünlük sağladığı belirtildi. Bankanın stratejistleri, “Hem büyük hem de küçük sermayeli şirketlere yönelik yükseliş pozisyonları artıyor” dedi.

Yapay zeka konusundaki iyimserlik, ABD hükümetinin kapanması veya ticaret tarifelerinin ekonomiye yönelik süregelen tehdidi gibi endişeleri gölgede bırakarak borsayı yeni zirvelere taşımaya devam ediyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Nasdaq 100 endeksi 30 kez rekor seviyede kapandı. Geçen yıl, endeks 45 kez kapanış zirvesi kaydetmişti.