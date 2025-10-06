ARA
  Emlak Konut'tan Damla Kent inşaatıyla ilgili açıklama var

Emlak Konut'tan Damla Kent inşaatıyla ilgili açıklama var

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün Damla Kent Projesi ihale süreçlerinin tamamlanmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.


Emlak Konut'tan Damla Kent inşaatıyla ilgili açıklama var

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'den bugün (6 Ekim) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Mülkiyeti T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait arsalar üzerinde, Şirketimizin geliştiriciliğinde yürütülen ve gayrimenkul sertifikası ihracına konu olan İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi kapsamında, inşaat aşamasına geçilmesine yönelik ihale süreçleri planlandığı takvimde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, projenin A ve B etaplarındaki konut ve ticari üniteler ile bunlara ait altyapı ve çevre düzenleme işlerinin yapımına yönelik anahtar teslim ihaleler sonuçlandırılmıştır. Yüklenici firmalarla sözleşmelerin imzalanmasının ardından hızla inşaat faaliyetlerine geçilecektir. Süreçteki tüm önemli gelişmeler düzenli olarak kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

