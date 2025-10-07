Beyaz Saray'ın yatırım için seçtiği son şirketin hisseleri yüzde 200'den fazla arttı

ARA
Beyaz Saray'ın, şirketin yüzde 10 hissesini satın alacağını açıklamasının ardından, maden arama şirketi Trilogy Metals'in hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 200'ün üzerinde yükseldi. Bu, ABD hükümetinin özel bir şirkete yaptığı son yatırım oldu.


Quartz'ın haberine göre Federal hükümet, Alaska’da madencilik haklarına sahip olan Trilogy şirketiyle ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu girişim, eyaletin uzak kuzeydoğusunda yer alan Ambler madencilik bölgesindeki bakır ve diğer kritik minerallerin tedarikini artırmaya yönelik bir çabanın parçası.

Makaleye göre ABD’nin yaptığı 35,6 milyon dolarlık yatırım, ülkeye Kanada merkezli ve ABD’de borsada işlem gören bu şirkette %10 oranında bir hisse kazandırıyor. Ayrıca anlaşma kapsamında, ABD’nin şirket hisselerinin %7,5’ini ek olarak satın alma hakkı bulunuyor.

Trilogy Metals (TMQ) hisseleri, Salı sabahı %215,75 artışla 6,60 dolar seviyesine yükseldi.

Bu gelişme, Trump yönetiminin son dönemde zor durumda olan yarı iletken devi Intel ile nadir toprak elementleri şirketi MP Materials’da hisse almasının hemen ardından geldi. Washington ayrıca, United States Steel’in Japon firması Nippon Steel’e satışı sürecinde, şirketin bir kısmında “altın hisse (golden share)” sahibi oldu.

Geçen hafta ise Enerji Bakanı Chris Wright, ABD’nin bir başka Kanadalı şirket olan Lithium Americas’ta da hisse alacağını açıkladı. Bu adımın amacının, “ülkemizin Kuzey Amerika’daki en büyük teyitli lityum rezervine erişimini güvence altına almak” olduğu belirtildi.

Trilogy Metals, Trump yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladı. Şirket, açıklamasında Ambler madencilik bölgesinin “dünyadaki en zengin bakır ağırlıklı polimetalik yataklardan bazılarına ev sahipliği yaptığını” duyurdu.

