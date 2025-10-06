SPK Başkanı'ndan halka arz mesajı

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarında son dönemde büyük değişimler gerçekleştiğini belirterek, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve kripto varlıkların sermaye piyasalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmalardan bahseden Gönül, "Tüm bu sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde önemli olan gelecek nesillere ve şirketlerimize daha öngörülebilir bir ortam hazırlamaktır." diye konuştu.

Gönül, kripto varlıklara yönelik düzenlemelere işaret ederek, "Özellikle günümüzde kripto varlıklara, bu varlıkların alınmasına ve satılmasına yönelik kurulumuz tarafından düzenleme getirilmiş ve bu düzenleme son aşamasına gelmiştir." şeklinde konuştu.

- "Sermaye piyasası araçlarından yararlananların sayısı yaklaşık 11 milyon"

İbrahim Ömer Gönül, tasarruflarını ve birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendiren, tüm bu sermaye piyasası araçlarından yararlanan vatandaşların sayısının yaklaşık 11 milyon olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pay senedi yatırımcı sayısı ise şu anda 6,4 milyon seviyesinde bulunuyor. Yatırımcı sayısının artması bizleri memnun etmektedir. Bu bağlamda finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesini ve yaygınlaştırılmasını en önemli gündem maddesi olarak görmeye devam ediyoruz. Kurul olarak bu alanda çok yönlü çalışmalar yaptığımız zaten malumunuzdur. 22 Mayıs'ın Finansal Okuryazarlık Günü olarak ilan edilmesinden sonra 0-6 yaş çocuklarımız, gençlerimiz, ev hanımlarımız, öğrencilerimiz ve girişimci kadınlar gibi gruplara özel olarak ürettiğimiz içeriklerle farkındalık seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bakanlıklar, kamu kurumları ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolleri yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz."

Gönül, yüz yüze ve çevrim içi seminer, toplantı ve eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

- "Piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz"

SPK Başkanı Gönül, yüz yüze ve çevrim içi seminer, toplantı ve eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"SPK olarak sermaye piyasalarının güvenle işlemesini sağlamak, yatırımcının haklarını korumak ve piyasa aktörleri arasında adil, rekabetçi ve şeffaf bir yapı tesis etmekle yükümlüyüz. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda etkin denetimler yapıyor, piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz. SPK'yi sadece piyasaya yön veren değil, aynı zamanda piyasaya rehberlik eden ve koruyucu bir çerçeve sunan bir kurum olarak konumlandırıyoruz. Bu bakış açısıyla düzenlemelerimizi yapıyor ve paydaşlarımız için etkin bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Sermaye piyasalarında yatırım yapanlara mutlaka tavsiyelerimiz oluyor. Kısa vadeli kazançlar peşinde koşmak yerine uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapmak sizler için daha faydalı olacağı kanaatindeyiz."

Gönül, yatırımcının korunması sırasında onların tercihlerine müdahale etmeme hassasiyeti taşıdıklarının altını çizdi.

Bu yıl 14 şirketin halka arzını tamamladıklarını dile getiren Gönül, "Sene sonuna kadar bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Dünya Yatırımcı Haftası boyunca yapılacak etkinliklerin sektörümüzde pozitif katkı sağlayacağını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- "Gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına ilgisi artıyor"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise Dünya Yatırımcı Haftasının yatırımcıların eğitimi, bilgilendirilmesi ve korunması için farkındalık yaratmak amacıyla IOSCO tarafından desteklenen ve Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 100'den fazla ülkede ekim ayı içinde kutlanan küresel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bugün ve yarın bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencileri ve reel sektör şirketlerine yönelik 11 panel gerçekleştireceklerini dile getiren Karagöz, açılış programının ardından çevrim içi olarak düzenleyecekleri bu panellerde akademisyenlerin ve alanında uzman 45 panelistin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını anlattı.

Karagöz, TSPB'nin yürüttüğü faaliyetlerden ve hedeflerinden bahsederek, hedeflerini gerçekleştirmenin odağında yatırımcıların yer aldığını, 2019 yılında 1,2 milyon olan yerli bireysel pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının Kovid-19 sonrasında rekor artışlar yaşadığını ve şu anda 6,4 milyon seviyesine ulaştığını bildirdi.

Gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına olan ilgisinin dikkati çeken biçimde arttığını vurgulayan Karagöz, "2019 yılında toplam yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 23'ünü kadınlar oluştururken 2024 sonunda bu oran yüzde 35'e ulaştı. Benzer şekilde 2019'da yerli bireysel yatırımcıların yüzde 27'si 40 yaş altı iken, bugün yüzde 48'i buldu. Bu gelişmeleri sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece umut verici buluyoruz." dedi.

- "Toplam portföy büyüklüğü 10 trilyon liraya ulaştı"

Pamir Karagöz, portföy yönetim şirketlerince yönetilen fonların çeşitliliği artarken, yatırımcı sayısının ağustos sonu itibarıyla 5,3 milyona ulaştığını belirterek, "Portföy yönetim şirketlerimizce yönetilen yatırım fonu, emeklilik fonu ve bireysel portföy yönetimi müşterilerinin toplam portföy büyüklüğü ise 2024 sonuna kıyasla yüzde 46 artarak ağustos sonunda 10 trilyon liraya ulaştı. Bu tablo, yatırımcıların değişen piyasa koşullarına uyum sağlama konusunda yatırım fonlarını güvenilir bir alternatif olarak gördüklerini de ortaya koyuyor." diye konuştu.

Sermaye piyasaları ürün ve hizmet yelpazesinin genişlemesine paralel olarak yatırımcıların karşılaştıkları fırsat ve risklerin de arttığını dile getiren Karagöz, yatırımcıların bilgilendirilmesinin ve finansal okuryazarlığının artırılmasının önemine dikkati çekti.

Karagöz, bu alanda yaptıkları faaliyetlere işaret ederek, "Sermaye piyasalarında bilinçli ve doğru yatırımın yolunun finansal okuryazarlıktan geçtiği anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

- "WhatsApp ve Telegram'dan tavsiye almayın" uyarısı

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımlarının son dönemde yeni bir boyut kazandığını görüyoruz. Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, bu gruplara veya ilgili kişilere ulaşamadıklarında ve vadedilen getiriyi elde edemediklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar."

Karagöz, bu gibi durumların yaşanmaması için yatırımcıların güvenilir kaynaklar olarak SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları dikkate alması ve lisanslı uzman personel dışında herhangi bir kimseden danışmanlık almaması konusunda uyardı.

Açılış konuşmalarının ardından Pamir Karagöz tarafından SPK Başkanı Gönül ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'a günün anısına hediye takdim edildi.

- 11 panel düzenlenecek

Toplantıda verilen bilgiye göre, 9. Dünya Yatırımcı Haftası, açılış törenin ardından çevrim içi devam edecek. Bu yıl "5N1K" yaklaşımıyla düzenlenecek 11 panelde, alanında önde gelen ve tanınmış 45 uzman, yatırıma ilişkin gündemde yer alan konuları tüm boyutlarıyla ele alacak.

Yatırımcı haftası kapsamında "Yatırımın Yönü: Riskten Fırsata Giden Yol", "Değerleme ile Stratejik Yatırım", "Yapay Zeka ile Yatırım Dolandırıcılığı", "Risk Tercihine Uyumlu Portföy Oluşturma", "Fiziksel Dünyadan Dijital Dünyaya Geçiş: Tokenizasyon", "Kur Riskinden Korunma Yolları ve Stratejileri", "Yeşil Kuğular: İklim Risklerinin Finansal Sisteme Etkisi", "Karşıt Stratejiye Karşı Trend Yaklaşımı", "Finansal Tavsiyelerin Yatırımcı Davranışlarına Etkisi", "Finansal Okuryazarlık Ekseninde Finans Diplomasisi ve Güven" ile "Yatırımcı Hakları ve Yatırımcının Korunması" başlıklı paneller düzenlenecek.

Ücretsiz ve çevrim içi düzenlenecek panelleri takip edenler sponsorlar tarafından sunulan hediyeleri almaya hak kazanacak.

Hafta kapsamında ekim ayında sadece üniversite öğrencilerinin katılımına yönelik "sermaye piyasasında doğru yatırım ve kariyer"in anlatılacağı iki günlük bir webinar da düzenlenecek. AA