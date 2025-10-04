BİM, Migros, Ford, Çimsa, Cola, Türk Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 58.99 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36.87 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Faktoring sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.62 azalışla 10,859 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 261 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 137.11 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 45.12 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.25 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 11,046 ve 11,234 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,751 ve 10,643 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.22 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 117 seviyesinin altındaki kapanışlarda 105.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 117 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 128.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 105.00-98.50

Satım aralığı: 128.00-132.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.048 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 525 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 563.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 585.00 seviyesine yönelebilir. 563.5 seviyesinin altında kapanışlarda 520.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 520.00-520.00

Satım aralığı: 585.00-565.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.05

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.493 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 45.48 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 49.09 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 46.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.25-45.25

Satım aralığı: 46.75-48.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.034 puan arttı.



ÇİMSA



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 43.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 45.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40.50-39.25

Satım aralığı: 45.75-47.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.86 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.69 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.30-17.10

Satım aralığı: 17.80-17.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



FORD OTOSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

97-102.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 98.8 seviyesinin altında kapanışlarda 96.50 seviyesine gerileyebilir. 102.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 102.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 96.50-96.00

Satım aralığı: 102.00-104.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 178.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 157.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 167.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 157.00-151.00

Satım aralığı: 174.00-177.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYBİLİR

93.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 83.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 90.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 96.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 83.50-78.00

Satım aralığı: 96.50-96.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



KOZA ALTIN



DİRENÇTE ZORLANDI

24.66-26.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 25.4 seviyesinin altında kapanışlarda 24.70 seviyesine gerileyebilir. 26.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 26.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.70-24.00

Satım aralığı: 26.00-26.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 38.78 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 36.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 37.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36.25-35.50

Satım aralığı: 39.00-40.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



MİGROS TİCARET



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 438.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 471.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 504.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 445.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 445.00-435.00

Satım aralığı: 480.00-480.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.058 puan arttı.



TURKCELL



İZLENMELİ

96.3 - 102 aralığında hareket eden hisse 98.1 seviyesinin altında kapanışlarda 95.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 98.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 101.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 95.00-95.00

Satım aralığı: 101.00-98.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.154 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 79.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 88.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 79.00-75.00

Satım aralığı: 88.50-98.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

255.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 270.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 265.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 255.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 255.00-243.00

Satım aralığı: 270.00-277.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.039 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 53.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 51.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 51.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 54.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 50.50-48.50

Satım aralığı: 51.50-54.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

109.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 104.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 106 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 111.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 104.00-102.00

Satım aralığı: 106.00-110.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



VAKIFLAR BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

25.26-27.42 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 25.84 seviyesinin altında kapanışlarda 25.00 seviyesine gerileyebilir. 26.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise

26.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.00-25.00

Satım aralığı: 26.75-27.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.