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  • Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını açıkladı

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını açıkladı

Doğuş Otomotiv'den KAP'a yapılan açıklamada 24 Nisan'da hesaplara geçecek şekilde brüt 40.90, net 36,81 TL temettü ödeme teklifinin genel kurul onayına sunulacağı duyuruldu.

15 Mart 2024 | 23:38
Son Güncellenme: 15 Mart 2024 | 23:44
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını açıkladı

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'den (DOAS) KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 11.500.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2023 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.500.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 9.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılmasına ve kâr payı ödemelerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır"

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