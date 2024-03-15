BİST için iyi-kötü senaryo ne? Tahminler ne? 3 görüş

Piyasalarda yüksek oynaklık devam ediyor. Önceki gün BİST Bankacılık Endeksi’ndeki baskıyla 9.000 puan seviyesinin altına inen BİST-100 Endeksi, dün de güç toplamakta başarılı olamadı. Çarşamba günü yüzde 4’e yakın değer kaybeden bankacılık endeksinin dün de yüzde 2’nin üzerinde geri çekildiğini gördük. Teknik açıdan ise 8.900 puan ilk destek noktası olarak izlendi. Günün ilk bölümünde bu noktayı savunmayı büyük ölçüde başaran BİST-100 Endeksi, ikinci yarıda direncini koruyamayarak 8.900’ün de altında kapanış yaptı.

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan; “Sekiz hafta üst üste yükselen bir BİST-100 Endeksi izledik, dolayısıyla piyasada olumsuz bir haber ya da veri akışı olmasa dahi, bir noktada kâr realizasyonu geleceği beklentisi/algısı oluşmaya başlamıştı” diyor. ‘Seçim sonrasında kur artacak’ beklentisiyle kur tarafında yaşanan yükseliş hareketinin yine BİST üzerinde baskı yaratan bir diğer etken olduğuna dikkat çeken Bircan’a göre; şubat ayı enflasyon rakamlarının da yine beklentileri aşması da borsadaki satışlarda etkili olan unsurlar arasında yer aldı.

“BİST, 8.650’NİN ALTINA SARKARSA ENDİŞELENMEYE BAŞLARIZ”

Geçen hafta özelinde özellikle kredi kartlarına yönelik adımlar atılacağı endişesi bankalardaki kaybın arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor. Fitch açıklaması sonrası gördüğü tepe noktaya göre BİST Bankacılık Endeksi’nin yüzde 8 aşağıda olduğuna da dikkat çekiliyor.

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; Hazine’nin Eurobond ihracına olan güçlü talebin Borsa İstanbul’da geri dönüşü desteklediğini söylüyor. “Ancak yabancı satışı ve rezerv kaybı Borsa İstanbul’u baskılamaya devam ediyor. Son sözü bankalar söyleyecek” diyen Serhat Gürleyen’e göre; bankalardaki satış devam ettikçe endeksin yükselen trendine dönmesi zor gözüküyor. Kısa vadede Borsa İstanbul için destek ve direnç seviyelerinin sırasıyla 8.820 ve 8.900’da olduğunu kaydeden Serhat Gürleyen; satış devam eder ve 8.650 seviyesinin altına sarkarsa endişelenmeye başlayacaklarını da sözlerine ekliyor.

ÜÇ UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ ANALİZLER

Peki, önümüzdeki süreçte BİST-100 için iyi ve kötü senaryo nasıl şekilleniyor? Borsanın yön tayininde en belirleyici unsurlar neler olacak? Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin ile BİST-100’e ilişkin beklentilerini konuştuk. İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Bıkmaz, beğendiği hisse senetlerine ilişkin analizlerinin paylaşırken InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan ise yatırımcılara bu dönemde nasıl bir stratejiyle hareket etmeleri gerektiği konusunda kritik önerilerde bulundu.

“YABANCI YATIRIMCILARIN TAVRI BORSANIN YÖNÜ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE”

Tuğba Ekin/Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı:

“SEÇİM BELİRSİZLİĞİ KÂR REALİZASYONU GETİRDİ” BİST-100’de Aralık 2023’ten itibaren başlayan yüzde 30 oranındaki yükselişin ardından teknik bir düzeltme doğal karşılanmalı. Önemli olan, bu düzeltme hareketinin nereye ve ne zamana kadar olacağı. Böylece “Bu bir alım fırsatı mı olacak” yoksa “Zarar kesmenin gerektiği, uzun süreli, fırsat maliyeti yüksek bir handikap mı olacak” onu öngörebilmek. Bu noktada hem yurtiçinde hem küresel piyasalardaki gündem başlıklarını, haber ve veri akışını ayrıca alternatif yatırımlardaki fırsatları yakından incelemek gerekiyor. Daha önce bu düzeltme hareketlerinin yüzde 30 seviyesine dek olabildiğini gördük. Mart ayı başında oluşmaya başlayan düşüşlerin hem teknik açıdan sağlıklı bir geri çekilme hareketi olduğu söylenebilir hem de yerel seçim tarihine yaklaşmanın etkisiyle yatırımcıların seçim belirsizliğinde kârlarını realize etmek istediği düşünülebilir.

“OLASI SICAK PARA GİRİŞİ BİST’İ DESTEKLEYECEK” BİST için iyi senaryo dolar bazlı tarihi zirveyi hedeflediğimiz, kur yükseldikçe yukarı taşınan bir seviyeyi piyasanın takibe alması olabilir. Bu olası senaryo yerel seçimlerin ardından olabilecek ihtimaller dahilinde. Ayrıca küresel piyasada bu yıl başlaması beklenen faiz indirimleriyle paranın yön arayışında hisse senedi piyasasına kaymasıyla yabancı yatırımcıların Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin borsalarına yönelmesiyle sıcak para girişi BİST için iyi senaryoyu destekleyecek. Ayrıca bahar aylarında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizdeki kredi notunda iyimser bakış açıları olması bekleniyor. Genel seçimler sonrası değişen para politikalarında genel kabul görmüş eğilimlere bağlı teorilerden oluşan yaklaşım olan ‘Ortodoks ekonomi politikası’ ve enflasyonu baskılayıcı likidite kontrolüne yönelik adımların kredi notunda iyileşme beklentisindeki ana nedenler diyebiliriz.

DÜŞÜŞLER 8.500-8.600 BANDINA KADAR SÜRER Mİ? Kötü senaryoda ise BİST-100 Endeksi 9.000 seviyesi üzerine çıktıkça kâr realizasyonlarının gelmesi bir süre sonra 9.000 üzerinde tutunmanın mümkün olmadığını gösterecek. Böyle bir durumda endeksteki düşüşün daha önce geçmekte zorlandığı 8.500-8.600 bandına kadar devam etmesi beklenebilir. 8.500 seviyesinin altında fırsat alımı ve ortalama yapmak için alıma yönelen yatırımcıların hareketleri satışların derinleşmesine izin vermese de 8.500 seviyesinde geçecek olan birkaç hafta reel getiri anlamında yatırımcıları tatmin etmeyebilir.

HANGİ SEKTÖRLER VE HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR?

İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Bıkmaz, bu dönemde beğendiği sektörler ve hisselerle ilgili şu analizleri yapıyor:

HANGİ GYO ŞİRKETLERİ? Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) sektöründen Emlak Konut GYO ve Torunlar GYO’yu gayrimenkul değerleme raporlarına göre piyasa değerlerinin derin iskontolu kalması, net nakit pozisyonları, enflasyon muhasebesi sonucu güncel olmayan varlık değerlerinin ortaya çıkarak pozitif etki gözlenmesiyle beğeniyorum. Ayrıca Torunlar GYO özelinde kira gelirlerinin stabil bir şekilde mali yapıya katkı sağlaması da önemli bir konu. Bu nedenlerle bu iki hisseyi ‘güvenli seçenekler’ olarak değerlendiriyorum.

GIDA SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER Gıda sektörünü; gıda ve içecek enflasyonunun TÜFE’nin üzerindeki seyri, gıda talebinin esnek olmaması itibarıyla PMI’larda en istikrarlı sektör olarak parasal sıkılaşma sürecine dayanıklılık göstermesi ve birçok senaryoda avantajlı kalabilme şansından dolayı tercih ediyorum. Burada dış pazar payı ile risk çeşitlendirmesi şansına sahip Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Holding güvenli seçenekler arasında. Borçlarını yapılandırma sürecinde olan ve marjlarını düzenli olarak artıran Ülker Bisküvi de benim için öne çıkan şirketler arasında.

BEĞENDİĞİ ŞİRKET Alarko Holding’in, 2022 enerji yılında elde ettiği devasa net nakit pozisyonunu yurtiçinde ve yurtdışında yeni sektörlere yatırımlarla değerlendirme girişimleri mevcut. Ağırlıkla tarım olmak üzere, havacılık ve sermaye yatırımı alanlarındaki büyümeyle yeni iş kollarının 2028 yılında holdingde yüzde 35 paya sahip olması ve holdingin 4 milyar dolar net aktif değere ulaşması hedefleri var. Alarko Holding’i bu temalarla beğeniyorum.

TURKCELL’İN TEMALARI Telekom sektörü dezenflasyon sürecinin başlamasıyla konjonktürde avantajlı olan sektörlerden biri. Fiyatlamalarda yapılan güncellemeler taahhüt iş modeli nedeniyle Telekom şirketlerinin cirosuna gecikmeli olarak yansıyor. Enflasyonun artış eğilimi gösterdiği dönemde geride kalan sektör, enflasyonun düşüş eğilimine girdiği durumlarda kullanıcı başı gelirlerini enflasyon üzerinde artırabiliyor. Turkcell, borçluluk yapısının Türk Telekom’a göre daha iyi olması, daha dinamik olan mobil kanalın ciroda daha fazla paya sahip olması ve yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji maliyetlerini düşürme girişimleri nedeniyle öne çıkıyor. Enflasyonun düşüş eğilimde olması ve döviz kurunun stabil seyrinin devamı sektör için belirleyici faktörler.

YATIRIMCILAR BU DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİYLE HAREKET ETMELİ?

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan, piyasalarda oynaklığın gittikçe arttığı bu süreçte, yatırımcılara şu önerilerde bulunuyor:

Yatırımcılar kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmalı ve anlık piyasa dalgalanmalarına karşı duygusal tepki vermekten kaçınmalı.

Piyasalarda iyimserliğin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Olumsuz bir veri ya da haber akışı görülmediği sürece yatırımcılar teknik seviyeleri dikkate alarak işlemlerini sürdürebilir. Özellikle böyle dönemlerde geri çekilmelerin ‘alım’ fırsatı olarak değerlendirilmesi getiri avantajı sağlayabilir.

Sadece hisse ve sektör bazında değil varlık bazında da portföy çeşitlendirmesi yapılması risk ve getiri avantajı sağlayabilir. Özellikle yüzde 40 borsa, yüzde 35 altın ve yüzde 25 döviz şeklinde bir portföy oluşturulabilir. Risk toleransı düşük yatırımcılar diğer varlıkların ağırlığını azaltıp, mevduat da ekleyebilirler.

Mevcut şartlar göz önüne alındığında yatırımcıların pasif portföy yönetimi yerine daha aktif bir portföy yönetimi ve gerekli durumlarda portföylerini revize etmeleri getiri anlamında pozitif katkı sağlayabilir.

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