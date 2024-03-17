Doğuş Otomotiv'den 2023 ve 2024 yorumları

Bilaloğlu faaliyet raporunda 2023 yılında da otomotiv sektörünün değişken şartlara uyum sağlayarak genel olarak iyi bir performans sergilediğini belirtiyor. Bilaloğlu şu bilgileri paylaşıyor:



Doğuş otomotiv markaları

"Doğuş Otomotiv özelinde markalarımız çok başarılı sonuçlara imza atarak yılı hedefledikleri seviyelerde tamamladılar. Audi Türkiye, 22.878 adetlik satış rakamı ile tüm zamanların en yüksek satış adedini gerçekleştirdi. Porsche, 75. yılında satışlarını %73 artırmayı başararak tarihinde ilk kez 1.158 adetlik satış rakamına, Škoda da benzer şekilde %80 büyümeyle Türkiye tarihindeki en yüksek satış hacmi olan 35.041 adede ulaştı. 2022 yılının en hızlı büyüyen markası olan CUPRA, 2023 yılında da bir önceki yıla göre satışlarını %264 artırarak Türkiye’de en hızlı büyüyen ikinci marka oldu. Volkswagen Binek Araç, %7,3 pazar payı ile binek araç pazarında üçüncü sıradaki yerini korurken, satışları geçen senenin aynı dönemine göre %78 artış gösteren SEAT markası yaklaşık 11.000 adetlik satış gerçekleştirdi. 2023 yılı itibarıyla, Avrupa’nın en büyük hafif ticari araç pazarlarından biri olan Türkiye’de toplam 500 bin adetlik araç satışına ulaşmayı başaran Volkswagen Ticari Araç, 2023 yılında satış adedini %66’nın üzerinde artırdı. Scania da 2023 yılında 2.775 adet araç satışıyla Türkiye’deki ağır ticari araç pazarında %7,2’lik paya sahip oldu

2 YENİ MARKA

2023 yılında marka portföyümüzü iki yeni markayla daha da güçlendirdik. 2008 yılında Sakarya’da ortak üretim tesisi kurduğumuz, ancak 2015 yılında karşılıklı anlaşma ile iş birliğimizi sona erdirdiğimiz, 170 yıllık tecrübesiyle hidrolik sistemler, damper ve yarı römork alanda dünyanın en önemli oyuncularından biri olan Meiller ile Türkiye’nin 9 farklı noktada satış ve servis hizmetleri vermek üzere yeni bir iş birliği anlaşması imzaladık. Meiller’in 2023 yılının sadece son 5 ayında yaptığı satışlarla Türkiye’de yüzde 3’lük pazar payına sahip olması, bu güç birliğinin geleceğine dair bize olumlu sinyaller verdi. Meiller’in ardından Kasım ayında, Avrupa’nın üç büyük treyler üreticisinden biri olan Polonya menşeli Wielton markasıyla distribütörlük anlaşması imzaladık. Bizi Türkiye treyler ve semi treyler pazarında daha da güçlendirecek bu iş birliği kapsamında, 2024 yılında Türkiye genelinde 20 noktada Wielton ürünlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmayı planlıyoruz"

DOĞUŞ GYO

Bilaloğlu, kendileri açısından yılın bir diğer önemli gelişmesinin Doğuş Otomotiv'in 2023 Mart ayında Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin toplam sermayesinin %93,7’sini temsil eden Doğuş Holding’e ait paylarını satın alması olduğunu belirterek "Doğuş GYO’nunDoğuş Center Maslak, D-Ofis Maslak, Doğuş Etiler Spor Merkezi, Gebze Center AVM, Gebze Center Otel ve Gebze Center Otomotiv Showroom ve Servis’ten oluşan yatırım amaçlı gayrimenkul portföyü toplam 195 bin metrekare kiralanabilir alana sahip bulunuyor. 2023 yıl sonu itibarıyla sahip olduğu gayrimenkullerin toplam ekspertiz değeri 9,88 milyar TL’ye ulaşan Doğuş GYO’nun 2023 yılındaki kira gelirleri 548,5 milyon TL, faaliyet kârı 1,9 milyar TL ve net kâr 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti" diyor.

Yenilebilir enerji yatırımları

Bilaloğlu, "2023 yılında önceliğimiz, sürdürülebilirlik stratejimiz paralelinde sosyal, çevresel ve yönetim alanlarında somut adımlar atmak oldu. Bunu da büyük oranda gerçekleştirdik. 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı sürekli azaltmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede 2020 yılında başladığımız yatırımlarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. Şekerpınar’da kurduğumuz güneş enerjisi santrali sayesinde kullandığımız elektriğin yüzde 115’ini artık yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Yetkili Satıcı ve Servis ağımızın da yenilenebilir enerjiye geçmesini teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar bu geçişi tamamladığımızda, Türkiye’deki en büyük yenilenebilir enerji üretimi yapan şirketler arasına gireceğiz" dedi.

Elektrikli araçlar

Bilaloğlu, 2023 yılında, Türkiye genelinde şarj istasyonları ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet

göstermek üzere, Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’yi kurduklarını belirterek, "2030 yılına gelmeden Türkiye genelinde 100 bin adedin üzerinde şarj istasyonu noktasına ulaşılacağı öngörülüyor. Şirket, tescilli D-Charge markasıyla, öncelikli olarak Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği tüm markaların Yetkili Satıcı ve Servis noktalarındaki şarj ünitelerinin kurulumunu ve işletilmesini sağlayacak. D-Charge ile 2024 yılı sonuna kadar tüm coğrafi bölgelerde 800’e yakın soketle tüm elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmetivermesini planlıyoruz" dedi.

Arz ve talep yeniden dengeye oturacak

Bilaloğlu sektörle ilgili şu yorumları da paylaşıyor: "Çeşitli belirsizlik ve endişelerle başlayan 2023 yılı otomotiv sektöründe yüksek talep nedeniyle rekor satışlara sahne olduysa da, 2024’te otomotiv satışlarında yüzde 30 seviyesinde bir daralma olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl, genel olarak arz talep dengesinde farklı süreçler yaşandı. Sene başında talebin yüksek olmasına karşın arz konusunda sıkıntılar söz konusuyken, yılın son dönemlerinde arzda yaşanan sıkıntıların yavaş yavaş sonlandığını gördük. Arz tarafında yaşanan krizin giderilmesi ve talebin de inmesiyle arz ve talebin bir noktada buluşacağını ve yeniden dengeleneceğini tahmin ediyorum"

2024 HEDEFİ

"Satış peformansı açısından değerlendirecek olursak, yeni yılda birincil önceliğimiz 2023 yılındaki pazar paylarımızın altına düşmemek olacak. Üretim, tedarik ve lojistik anlamda beklenmedik bir durumla karşılaşmamamız durumunda, markalarımızın yıl içinde pazara sunacağı yeni modellerin de etkisiyle, 2024’te mevcut pazar payı oranlarımızın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum"

"2024 yeni modellerin yılı olacak"

Bilaloğlu 2024'le ilgili de şu yorumları yapıyor: "Doğuş Otomotiv olarak, 2024 yılında tam anlamıyla bir model atağı gerçekleştireceğiz. Volkswagen Binek Araç, ilk çeyrek dönemde makyajlı T-Cross, Passat Variant ve Tiguan modelleri; ikinci çeyrekte ID.4 ve ID.5 modelleri; üçüncü çeyrekte ID.7 ve son çeyrekte ID.3 modelleri ile tüketicilere altı yeni model sunacak. Audi markamız 2024 yılının ikinci yarısında Q4 e-tron ve Q6 e-tron modellerinin lansmanını yapacak. Porsche, bu yıl Taycan’dan sonra ikinci elektrikli modeli olan Porshe Macan’ı satışa sunacak. Volkswagen Ticari Araç markamız yılın son çeyreğinde ID.Buzz modelinin satışına başlayacak. CUPRA markamız ise CUPRA Born ve CUPRA Tavascan modelleri ile iki elektrikli modelini pazara sunacak"