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Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı

Eczacıbaşı Holding’, Şişli’de bulunan 193 Ofis Binasını 2,25 milyar TL bedelle sattı

02 Haziran 2025 | 22:16
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 22:20
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) bugün KAP'a Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 193 Ofis Binası'nın satışını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada binanın 2.25 milyar liraya satıldığı belirtildi. Açıklama şöyle: Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 
(*) Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.

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2 Haziran borsada gün sonu rakamları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
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İLERİ
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