Euro/dolar paritesinde destek 1,1110’da
Euro/dolar paritesi, yükselen AB-ABD ticaret gerilimlerinin ortasında 1,1150’nin altında işlem görüyor.
Bu ticaret gerilimleri, birkaç olumlu gelişmenin tetiklediği Euro’nun kazançlarının sınırlanmasına ve geri verilmesine neden oldu.
Bu hafta yine ticaret gerilimleri ve enflasyon dinamikleri belirleyici olacak. Euro/dolar paritesi hala yükseliş trendi desteğinin üzerinde işlem görüyor.
Uzmanlara göre, bu çizginin atındaki bir kırılma daha fazla düşüş için kapıyı açabilir.
Destek 1,1110 seviyesinde, ardından 1,1080 desteği geliyor. 1,1140 teknik seviyesi eğilim açısından önemli, onun üzerinde 1,1180 ve 1,1210 dirençleri izleniyor.
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