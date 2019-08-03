Faizdeki indirim ne zaman yansır?
Önceki hafta TCMB’den faiz indirimi geldi. Düşen faizlerin otomotiv, mobilya, konut, beyaz eşya gibi sektörleri olumlu etkilemesi bekleniyor.
Ancak faizlerin daha da düşeceği beklentisi olduğu için asıl etkinin eylül ayıyla birlikte görülebileceği öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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