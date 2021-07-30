Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle internet devi Tencent hisselerinde en kötü aylık düşüş yaşandı. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 170 milyar dolar eridi.

Çin’in teknoloji sektörüne yönelik kısıtlamaları Tencent hisselerinin bu ay kötü performans geçirmesinde etkili oldu.

Bloomberg HT’nin haberine göre Çinli internet devi Temmuz ayında Çarşamba günü itibariyle yüzde 23 düştü. Böylece şirketin piyasa değeri yaklaşık 170 milyar dolar eridi.

Bu ay piyasa değeri en fazla düşen 10 şirketten 9’u, aralarında Meituan ve Alibaba’nın da olduğu Çinli şirketler oldu.

Çin’in teknoloji sektörüne yönelik düzenlemeleri sonrası Tencent’in sahibi olduğu sosyal medya devi WeChat geçtiğimiz günlerde yeni üye alımını durdurmuş, bu durum piyasalarda da tedirginliğine neden olmuştu.

Çin’in bu hafta eğitim alanında yaptığı son düzenlemeler de borsalardaki satışları derinleştirdi.

Pegasus Fund Managers Yöneticisi Paul Pong “Düzenlemelerin henüz sona erdiğini düşünmüyorum. Çinli yetkililer için ‘verilerin korunması’ en büyük öncelik. Bu artık yeni normal” yorumunu yaptı.