Koç Holding (KCHOL) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Koç Holding, dün (18 Nisan) KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin detayları paylaştı. Buna göre Koç Holding pay başına brüt 8, net 7.2 TL temettü dağıtacak. Kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024 olarak duyuruldu. Kayıt tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024.

KOÇ HOLDİNG'TEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Koç Holding'ten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı: Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

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