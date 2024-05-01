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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Dünya açılımını Berlin’den başlatacak

Beşiktaş, Etiler ve Nişantaşı’ndan sonra son günlerde 1896 yapımı tarihi Union Française binasında açtığı Pera şubesiyle adından söz ettiren Minoa, rotasını yurtdışına çevirdi.

01 Mayıs 2024
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak

Minoa Kurucusu Nazım Tokuz, “Yurtdışı açılımımızı Berlin’den yapacağız” diyor. İstanbul kültür-sanat hayatının merkezi Beyoğlu’nda, Meşrutiyet Caddesi’nde açılan Minoa Pera, kentteki bir çok görkemli yapının mimarı Alexandre Vallaury imzasını taşıyan 1896 yapımı Union Française binasında yer alıyor. 

İçeri girildiği anda bir kitapevi olarak düşünülen Minoa Pera’da; Minoa Kitabevi’nin yanı sıra Cafe Vallaury, Jules Verne Bar, Lokanta, Sahne ve ortak çalışma alanı Minoa Musea’un da yer aldığı bir konsept söz konusu. 

Her ne kadar son günlerde Pera şubesiyle adından sıkça söz ettirse de Minoa’nın farklı lokasyonlarda, farklı dinamiklere sahip başka şubeleri de var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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