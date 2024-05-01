Alarko Holding (ALARK) temettü kararını duyurdu

Alarko Holding, dün KAP'a yaptığı bildirimde 2023 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. Buna göre Alarko Holding pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL kar payı ödenmesini yönetim kurulu onayına sunacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 3 Haziran 2024.

ALARKO HOLDİNG'DEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Alarko Holding'ten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 6.907.066.467 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.053,67 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 6.578.548.106,33 TL'dir.

- Net dönem kârına 4.381.540 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6.582.929.646,33 TL'nin %14,85'ine tekabül eden 978.141.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kâr payı olarak ayrılmasına,

- Dağıtılılacak kâr payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kâr payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- Kâr payı dağıtımına 30.05.2024 tarihinde başlanmasına, Bu önerimizin genel kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.