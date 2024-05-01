ARA
Bist 100
10045,74
-0,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,4228
0,0528%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5715
-0,0048%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0663
-0,0323%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2385,05
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Alarko Holding (ALARK) temettü kararını duyurdu

Alarko Holding (ALARK) temettü kararını duyurdu

Alarko Holding dün (30 Nisan 2024) KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak temettü kararını duyurdu. Peki, Alarko Holding ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? İşte detaylar

01 Mayıs 2024 | 03:27
Alarko Holding (ALARK) temettü kararını duyurdu

Alarko Holding, dün KAP'a yaptığı bildirimde 2023 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. Buna göre Alarko Holding pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL kar payı ödenmesini yönetim kurulu onayına sunacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 3 Haziran 2024.

ALARKO HOLDİNG'DEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Alarko Holding'ten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 6.907.066.467 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.053,67 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 6.578.548.106,33 TL'dir.
- Net dönem kârına 4.381.540 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6.582.929.646,33 TL'nin %14,85'ine tekabül eden 978.141.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kâr payı olarak ayrılmasına,
- Dağıtılılacak kâr payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kâr payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 30.05.2024 tarihinde başlanmasına, Bu önerimizin genel kurul'un onayına sunulmasına,  oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgili Haberler
Bir milyarder Titanik 2'yi yapmakta ısrarcı: Düğmeye bastı
Bir milyarder Titanik 2'yi yapmakta ısrarcı: Düğmeye bastı
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Nokia 3210 neden çok sevilmişti? Yıllar sonra bu tasarımla dönüyor
Nokia 3210 neden çok sevilmişti? Yıllar sonra bu tasarımla dönüyor
Çin'de görücüye çıktılar: Bu modeller yeni tanıtıldı
Çin'de görücüye çıktılar: Bu modeller yeni tanıtıldı
Macaristan'dan sonra... Çinli otomobil devi Avrupa'da bir fabrika daha düşünüyor
Macaristan'dan sonra... Çinli otomobil devi Avrupa'da bir fabrika daha düşünüyor
Borsada dün 'temettü' açıklaması yapan 15 şirket
Borsada dün 'temettü' açıklaması yapan 15 şirket
Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao için hapis kararı
Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao için hapis kararı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2385,05 0,1%
  • ALTIN ONS 2288,01 0,07%
  • BIST 100 10045,74 -0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,764 -0,01%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37773 -0,00363%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,45 0,1286%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4228 0,0528%
  • EURO/DOLAR 1,0663 -0,0323%
  • EURO/TURK LIRASI 34,5715 -0,0048%
  • STERLIN/DOLAR 1,24875 -0,03282%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Bilanço dönemi başladı: Hangi bankada nasıl sonuçlar bekleniyor?
Bilanço dönemi başladı: Hangi bankada nasıl sonuçlar bekleniyor?
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
Simit fiyatına bakanlık onayı şartı
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Bilanço dönemi başladı: Hangi bankada nasıl sonuçlar bekleniyor?
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Bilanço dönemi başladı: Hangi bankada nasıl sonuçlar bekleniyor?
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Bilanço dönemi başladı: Hangi bankada nasıl sonuçlar bekleniyor?
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL