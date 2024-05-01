Türk Telekom (TTKOM) temettü kararını duyurdu

Türk Telekom, kar pağı dağıtmama kararını Genel Kurul onayına sunacak. Şirketten dün (30 Nisan 2024) KAP'a yapılan bildirim şöyle:,

Lider entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom; stratejik hedeflerine ulaşma, likidite ve yatırım dengesini koruyarak teknolojik üstünlüğünü sürdürecek yatırımları yapma ve bilançosunu güçlendirme öncelikleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulumuz, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'na Türk Telekom'un 2023 yılı karından kar payı dağıtılmamasını teklif etmeye karar vermiştir. Kararda, Şirketimizin borç geri ödeme planlarının, likidite ve yatırım gereksinimlerinin yanı sıra makroekonomik dengelenmenin yaşanacağı bir yılda ihtiyatlı olunması gereği dikkate alınmıştır.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere,

1- Şirketimizin 2023 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 16.421.552.000 TL olduğu,

2- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 16.421.552.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

4- Bu minvalde; bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 16.421.552.000 TL tutarındaki net karın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunda Şirketimiz ana sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.