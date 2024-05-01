47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor

Bugün 90 bin tonluk üretimin gerçekleştiği sektörde, 47 ülkeye Türk somonu satılıyor. Sağlıklı beslenme trendleri, Omega-3 yağ asitleri açısından zenginliği ve protein kaynağı olması gibi faktörler son yıllarda Türkiye’de somon balığına olan talebi artırırken, yerli somon üretiminde ise adeta patlama yaşandı.

2014’te yaklaşık 4,6 bin ton yerli somon üretimi yapılırken, bu miktarın 17 kat artışla 2023 sonu itibarıyla 90 bin tona ulaştığı öngörülüyor. Üstelik Türkiye, somonda 47 ülkeye yaptığı ihracatla da önemli bir başarıya imza atmış durumda.

Özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki su koşulları ve iklim şartları somon yetiştiriciliği için ideal iklim özelliklerini karşılıyor. Somon yetiştiriciliği için kullanılan teknolojilerin gelişmesi ve modern tesislerin kurulması da üretim verimliliğini artırıyor.

Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale gelmesiyle somon üretimindeki artışın paralel ilerlediğine vurgu yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Somon ihracatı için mevcut pazarlardaki payımızı artırmak ve yeni pazarlara açılma eğilimindeki çalışmalar üretimi teşvik ediyor. İstatistiklere yansımamakla birlikte, 2023 yılında yaklaşık 90 bin ton somon üretimi gerçekleştiği tahmin ediliyor” diyor.

Bu yıl ise somonda üretim beklentisi 50 bin ton civarında. Üretimin azalmasında, girdi maliyetlerindeki artış karşında düşük kalan satış fiyatları nedeniyle bazı şirketlerin kapasite daralmasına gitmelerinin etkili olacağı düşünülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.