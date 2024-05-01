ARA
Bist 100
10045,74
-0,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,4507
0,1388%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6452
0,2085%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,067
0,0328%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2386,34
0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak

Son üç yılda yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırım yapan yük taşımacılığı şirketi Hareket, halka arza hazırlanıyor.

01 Mayıs 2024
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak

Şirket, halka arz geliriyle yurtdışına odaklanacak. Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “İşimizde yurtdışının payını yüzde 70’e çıkartacağız” diyor.

Ağır yük taşımacılığında 25’ten fazla ülkede önemli projelere imza atan Hareket, yurtdışında hedef büyüttü. Halka arz için bekleyen şirket, buradan elde edeceği geliri yeni pazarlara açılmak için kullanacak.  Suudi Arabistan, Abu Dabi, Katar, Umman gibi ülkelerde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “Halka arzdan gelecek sermayeyle yurtdışı yatırımlarımızı genişletme hedefimiz var.  Proje odaklı yer aldığımız ülkelerdeki payımızı artırırken yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yük mühendisliğinde dünyanın ilk üç firmasından biri olmak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2386,34 0,16%
  • ALTIN ONS 2287,28 0,04%
  • BIST 100 10045,74 -0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,93 0,095%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37737 -0,03012%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94 1,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4507 0,1388%
  • EURO/DOLAR 1,067 0,0328%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6452 0,2085%
  • STERLIN/DOLAR 1,24912 -0,0036%
Günün En Çok Okunanları
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
Simit fiyatına bakanlık onayı şartı
Simit fiyatına bakanlık onayı şartı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul'un hava kalitesinin haritası çıkarıldı
GERİ
İLERİ
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
Küresel piyasalarda gündem yoğun
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
Simit fiyatına bakanlık onayı şartı
Mükellefler Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu
Dış açık martta yüzde 12,4 geriledi
Simit fiyatına bakanlık onayı şartı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL