Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak

Şirket, halka arz geliriyle yurtdışına odaklanacak. Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “İşimizde yurtdışının payını yüzde 70’e çıkartacağız” diyor.

Ağır yük taşımacılığında 25’ten fazla ülkede önemli projelere imza atan Hareket, yurtdışında hedef büyüttü. Halka arz için bekleyen şirket, buradan elde edeceği geliri yeni pazarlara açılmak için kullanacak. Suudi Arabistan, Abu Dabi, Katar, Umman gibi ülkelerde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “Halka arzdan gelecek sermayeyle yurtdışı yatırımlarımızı genişletme hedefimiz var. Proje odaklı yer aldığımız ülkelerdeki payımızı artırırken yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yük mühendisliğinde dünyanın ilk üç firmasından biri olmak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.