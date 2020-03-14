2019 yılı bilançolarında artan iç talebin etkileri hissedildi. Beyaz eşya, dayanıklı tüketim, mobilya, otomotiv sektörleri öne çıktı.
Koronavirüs etkisiyle ilk iki çeyrekte havayolu ve turizmde olumsuz, ilaç, sağlık ve gıdada olumlu sonuçlar bekleniyor.
Piyasalar geçen haftaya oldukça hareketli başladı ve hafta boyunca koronavirüs kaynaklı gelişmelerle dalgalı seyretti. Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Brent petrol geçen haftaya yüzde 30 kayıpla 32 dolardan başladı.
Bu sert çöküş, İtalya’nın karantinayı ülkenin tamamında uygulamasıyla birleşince piyasalarda yeni bir panik satış dalgası tetiklendi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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