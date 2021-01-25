BİST-100, geçen hafta 1.552’e geri çekilse de tepki alımlarıyla 1.570’nin üzerini gördü. Uzmanlar, BİST’teki hareketin 1.570-1.575 direnç bölgesiyle sınırlı olsa da destek bölgesi üzerindeki hareketin korunduğunu belirtiyor.

1.570-1.575 bandı üzerinde 1.600- 1.625’e hareketlenmenin görülebileceği kaydediliyor. Uzmanlar, borsadaki yükseliş trendinin süreceği beklentisiyle yatırımcılara borsadaki işlemlerine devam etmelerini ve alımda kalmalarını öneriyor.

Yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ise BİST-100 ve BİST Sınai Endeksi bazında tarihi zirvelerde olunduğunun bilincinde pozisyon alınması gerektiğine vurgu yapılıyor.

İşlem hacmi düşük hisseler yerine daha likit ve hacimli hisselerin tercih edilmesi de öneriler arasında.

PİYASA GÜNDEMİ

27 OCAK ÇARŞAMBA

FED, faiz kararını açıklayacak.

28 OCAK PERŞEMBE

Türkiye’de tüketici güveni verisi duyurulacak.

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA

TÜİK, ÜFE verilerini paylaşacak.