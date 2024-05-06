ARA
Bist 100
10261,3
-0,15%
Bist 100
Dolar/TL
32,2688
-0,2009%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7986
-0,0461%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0784
0,2002%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2410,53
0,72%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı için geçen hafta talep toplanmıştı. Lila Kağıt halka arz sonuçları bugün belli oldu... İşte Lila Kağıt halka arzına ilişkin detaylar

06 Mayıs 2024 | 14:18
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2024 | 14:45
Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları bugün belli oldu. Halka arzda toplamda 3 milyon 494 bin 775 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI

Bugün KAP'a yapılan bildirimde Lila Kağıt Halka arzıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.

  • Halka arz sonucunda 37,39 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 90.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 30.000.000 TL olmak üzere toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.
  • Halka arzda toplam 3.573.719 yatırımcıdan halka arz edilen 120.000.000 TL nominal değerli payların 2,7 katına denk gelen 325.757.306 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,6 katı, Yurt İçi
  • Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 6,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,1 katı talep gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam
  • 84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70’ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20’sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 12.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10’nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

LİLA KAĞIT KAÇ LOT DAĞITTI?

Lila Kağıt halka arzında toplamda 120.000.000 lot dağıtım yapıldı. Bireysel yatırımcılara 24-25 lot pay düşmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane'den 2024 yılı yorumları
Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane'den 2024 yılı yorumları
2023 yılı Doğan Holding için nasıl geçti? 2024 hedefleri ne?
2023 yılı Doğan Holding için nasıl geçti? 2024 hedefleri ne?
Akfen Holding'in gündeminde yeni bir halka arz var
Akfen Holding'in gündeminde yeni bir halka arz var
Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü'den 2024 öngörüleri
Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü'den 2024 öngörüleri
4 halka arz tecrübesi yaşayan Pasifik Holding'de 2024 hedefleri
4 halka arz tecrübesi yaşayan Pasifik Holding'de 2024 hedefleri
0
  • ALTIN GRAM - TL 2411,97 0,78%
  • ALTIN ONS 2324,92 0,96%
  • BIST 100 10282,1 0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,604 0,414%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36613 -0,19871%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,8615 -1,0169%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2708 -0,1947%
  • EURO/DOLAR 1,0784 0,1993%
  • EURO/TURK LIRASI 34,819 0,0126%
  • STERLIN/DOLAR 1,25853 0,30645%
Günün En Çok Okunanları
Stellantis ilk çeyrek gelirini duyurdu
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
GERİ
İLERİ
Stellantis ilk çeyrek gelirini duyurdu
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL