Limak Doğu Anadolu Çimento'da halka arz büyüklüğü belli oldu

14-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz büyüklüğü 2,53 milyar TL oldu.

Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda 16,20 TL birim fiyatla 155,93 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirildi.

Halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,02 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yaklaşık 10 katı oranında talep geldi.

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.