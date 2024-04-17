Migros Ticaret A.Ş. 16 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul kararını duyurdu. Migros'un açıklamasına göre 2023 yılı karından pay başına brüt 6,9040087 TL, net 6,2136078 TL kar payı ödemesi yapılacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2024.

MİGROS'TAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Migros'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192.935.524,48 TL'si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 1.181.159.204,36 TL'si "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere, 124.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.250.000.000,00 TL'nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 6,9040087 TL brüt=net kar payı ödenmesine,

Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 6,9040087; net 6,2136078 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine,

ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 27 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verildi.

