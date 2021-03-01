22-26 Şubat haftası hisse analizi…

Neden yükseldi?

+Seyitler Kimya, n 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kârdan ortaklarına yüzde 86,36 oranında 19.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılacağını duyurdu. Hisse, geçen hafta yükseliş trendindeydi.

+Geçen hafta turizm ve ulaştırma sektörü hisselerindeki yükseliş göze çarptı. Kuşadası Turizm, Merit Turizm ve Martı Otel fiyatı artan turizm sektörü hisseleri; Pegasus, Türk Hava Yolları (THY), TAV Havalimanları ve DO&CO ise fiyatı artan ulaştırma sektörü hisseleri oldu.

+Say Yenilenebilir Enerji, Kanada’da yerleşik ve Kuzey Amerika’nın en büyük rüzgar türbin kulesi üreticilerinden olan Marmen Inc. ile yaptığı görüşmeler sonucunda onaylı tedarikçi olarak kabul edilmişti. Rüzgar kulesi iç aksamlarına ilişkin 1.318.800 dolar tutarında bir teklif sunmuştu. Geçen hafta şirket, teklifin onay ve kabul işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Hissede önceki hafta başlayan yükseliş hareketini geçen hafta da sürdü.

+Önceki hafta düşüşte olan Taç Tarım Ürünleri, geçen hafta yükselişe geçti.

Neden düştü?

-Geçen hafta yükselen tekstil hisselerinde geçen hafta düşüş görüldü. Diriliş Tekstil, Rodrigo Tekstil, Akın Tekstil ve Hatay Tekstil, fiyatı en çok gerileyen ilgili sektör hisseleri arasındaydı.

-Borsa İstanbul Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Özerden Plastik hakkında karara vardı. Buna göre hissede, Şubat’tan itibaren 3 ay süreyle “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacak. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına en çok kaybettiren hisselerden biri oldu.

–Göltaş Çimento, önceki hafta başlayan düşüş hareketini geçen hafta da sürdürdü.

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