Neden yükseldi?

+Gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisseleri geçen hafta ataktaydı. Peker GYO, Sinpaş GYO ve Avrasya GYO, geçen hafta fiyatı artan ilgili sektör hisseleri oldu.

+Geçen hafta gıda hisselerinde yükseliş görüldü. Selva Gıda, Taç Tarım Ürünleri, Fade Gıda ve Yaprak Süt yatırımcılarına kazandırdı.

+Bilici Yatırım hissesi, 30 Haziran itibarıyla BİST YILDIZ Endeks’e dâhil oldu.

+Serve Film Prodüksiyon’un yönetim kurulu 2 Temmuz’da toplanarak bazı kararlar aldı. Buna göre; şirket iştiraki olan Kuvva Gıda’da Auperkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akiskan teknolojileri konusunda 2000 litre kapasiteli tesis yatırımı yapılmasına karar verildi. Bu yatırımlar neticesinde esas olarak endüstriyel kenevir tohumu total ektract üretimi, total kenevir ekstraktı üretiminin yanı sıra gül işleme ve total ektract üretimi, biberiye işleme ve total ektract üretimi, kişniş işleme ve total ektract üretimi, kekik işleme ve total ektract üretimi de yapılacak. Hisse, geçen hafta yükselişteydi.

Neden düştü?

–Çimbeton hissesinde geçen hafta işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Hissede geçen hafta düşüş vardı.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan CEO Event Medya, geçen hafta ise düşüşe geçti. Metemtur Yatırım ise önceki hafta olduğu gibi geçen hafta da kaybettirdi.

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