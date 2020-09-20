Öz sermaye kârlılığı, hisse seçiminde öne çıkan rasyolardan biri. Biz de PD/DD’yi ve son beş yıllık ortalamaları dikkate alarak ilk altı ayda öz sermaye kârlılığı en yüksek ilk 16 şirketi belirledik.

Bu şirketler güçlü getiri ve finansallarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar için hisse seçimi yaparken belli rasyolar önemli birer gösterge oluyor.

Öz sermaye (öz varlık) da bu rasyolar arasında yer alıyor. Şirketlerin kuruluş aşamasındaki sermayesi, işletmenin öz sermayesini oluşturuyor.

İşletme kuruluşunda ortaya konan sermaye ile işletme faaliyetleri sonucunda oluşan kâr/zarar, öz sermaye kalemini meydana getiriyor. Öz sermaye kârlılığı ise işletme ortaklarının koydukları sermaye karşılığında ne kadar kâr elde ettiklerini, her bir birim sermaye karşılığında kaç birim kâr yaratıldığını gösteriyor.

Öz sermaye kârlılığının yönetim performansı için kriter teşkil ettiği belirtiliyor. Öz sermayenin büyümesini sağlayan temel kalem net kâr olduğu için öz sermaye kârlılığının şirketin geçmiş dönemlerdeki performansını ve başarısını ortaya koyduğuna dikkat çekiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.