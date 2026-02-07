Türk mühendisler tarafından geliştirildi: Yerli yem itme robotu ilk kez görücüye çıktı

Konya’da tarım makineleri alanında üretim yapan bir şirket, hayvancılık işletmelerinde iş gücü ihtiyacını ve yem kaybını azaltıp verimliliği artırmayı hedefleyen “Tourbillon” adlı yerli yem itme robotunu ilk kez kamuoyuna sundu.
1 Yerli ürünler tanıtılıyor
İzmir'de 3 Şubat'ta kapılarını açan, tarım ve hayvancılıkla ilgili son gelişmelerin, teknolojilerin görücüye çıktığı 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yerli ürünlerin hem Türk hem de yabancı ziyaretçilere tanıtımını sağlıyor.
2 Yem itme robotu da ilk kez görücüye çıktı
Konya'da tarım makineleri üretimi yapan bir firma, çiftliklerde iş gücü ve yem israfını azaltıp, süt ve et verimini artırması amacıyla geliştirdiği "Tourbillon" adlı yem itme robotunu ilk kez tanıttı.
3 Hayvanların yemle temas halinde kalmasını sağlıyor
Robot, yemleri gün boyunca kontrollü şekilde yemliğe yaklaştırarak, hayvanların sürekli yemle temas halinde kalmasını sağlıyor.
4 İthal muadillerine göre daha düşük maliyetli
İthal muadillerine göre daha düşük maliyetle üretilen robot, ahır ve padok yapısına göre haritalama yapabilen sensörler sayesinde otonom olarak hareket edebiliyor.
5 Otomatik şarj oluyor
Pil teknolojisiyle çalışan cihaz, şarj seviyesi düştüğünde kendi istasyonuna giderek otomatik olarak şarj oluyor.
6 Hem yem israfını azaltıyor hem enerji tasarrufu sağlıyor
Otomatik ve robotik sistemle çalışan robot, yem israfını azaltırken enerji tasarrufu sağlıyor ve sürekli personel ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
7 "Robot, süt ve et hayvancılığında verimi artırdı"
Çelikel Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Türkmen, AA muhabirine, yerli imkanlarla geliştirilen robotun süt ve et hayvancılığında verim artışı sağladığını, ithal ürünlere göre daha düşük maliyetle piyasaya sunulacağını belirtti.
8 "Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu bir cihaz"
Avrupa'da bir süredir kullanılan bir teknolojinin, Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlandığını aktaran Türkmen, "Bu ürün, Türk çiftçisinin ve hayvancısının ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu bir cihazdı.
Müşterilerimizden böyle bir talep vardı. Mühendislerimiz yerli ve milli imkanlarla bu ürünü geliştirdi. Bu robot süt üretiminde hayvan başına günlük yaklaşık 1,5 ila 2 litre artış sağlıyor, et hayvancılığında da randımanı yükseltiyor." dedi.
9 Yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapılıyor
Türkmen, firma olarak yaklaşık 120 ülkeye ihracat yaptıklarını da aktardı.
10 "Hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir ziyaretçi trafiği var"
Bekir Türkmen, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Fuarda tanıtımını yaptığımız üç yeni ürünümüze de ciddi bir ilgi görüyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bu ürün, fiyat ve performans açısından ithal ürünlerden en az yüzde 30 ila yüzde 40 daha uygun olacak. Kalite açısından ise artıları var, hiçbir eksiği yok." ifadelerini de kullandı.
11 "İş gücü ihtiyacını da düşürüyor"
Fabrika müdürü Aziz Aydın ise robotun hayvanları sürekli yemeye teşvik ettiğini, bu sayede süt ve et üretiminin arttığını, makinenin ayrıca enerji tasarrufu sağladığını, yem israfını azalttığını ve iş gücü ihtiyacını düşürdüğünü kaydetti.
12 Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildi
Robotik sistemin tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini vurgulayan Aydın, projede yaklaşık 5 mühendisin görev aldığını, 5 aylık araştırma ve geliştirme ile bir aylık saha çalışmasının ardından cihazın geliştirildiğini sözlerine ekledi.