9 Kasım piyasalarda gün sonu rakamları… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklaması, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamaları, ABD seçimleri, ABD’den gelen aşı müjdesi gibi yoğun gündem sonrası sonrası piyasalar günü nasıl tamamladı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,32 değer kazancıyla 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BORSA İSTANBUL’DA 9.5 AYIN EN YÜKSEK KAPANIŞI *

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,33 ve holding endeksi yüzde 3,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,30 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,98 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında görülen sert düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerin pozitif etkisiyle, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER *

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,43 puan ve yüzde 4,10 yükselişle 1.355,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73’ü prim yaptı, 26’sı geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

TCMB Başkanı Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.” ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, Ağbal’ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin’de enflasyon ve Almanya’da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 seviyesinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.866,40 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 492 bin lira, en yüksek 540 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,8 azalışla 494 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 565 milyon 617 bin 416,76 lira, işlem miktarı ise 3.018,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 581 milyon 866 bin 993,42 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

DÖVİZ KURLARI *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1721 lira, satışta 8,2048 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4554 lira, satışta 8,4892 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,48’den, bileşik getirisi de yüzde 15,00’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1862, sterlin/dolar paritesi 1,3163, dolar/yen paritesi de 105,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 7,57 kazançla 42,85 dolardan işlem görüyor.

BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: