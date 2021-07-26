Borsada istenen yükseliş ivmesi bir türlü yakalanabilmiş değil. Özellikle yabancı ilgisinin oldukça az olması nedeniyle, Borsa İstanbul’da yükseliş potansiyelinin sınırlı olabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

1.462 seviyesinin uzunca bir süredir önemli bir direnç konumunda olduğuna, yukarı yönlü hareket için öncelikle bu seviyenin aşılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Böyle bir ortamda; portföy dağılımı oluşturulurken, her yatırımcının kendi risk algısını belirlemesinin önemine vurgu yapılıyor.

ABD ekonomisinin şu anki toparlanma ivmesi devam ederse, yılın son çeyreğine doğru FED’in sıkı para politikalarına yönelebileceği ve piyasalarda oynaklığın artabileceği kaydediliyor.

Bu nedenle de uzmanlar, yatırım portföylerinde riski dağıtmak amaçlı çeşitlendirme ve dengeli portföy dağılımı önerisini sürdürüyor.

PİYASA GÜNDEMİ

26 TEMMUZ PAZARTESİ

Türkiye’de reel sektör güven endeksi açıklanacak.

29 TEMMUZ PERŞEMBE

ABD’de GSYİH verileri duyurulacak.

2 AĞUSTOS PAZARTESİ

Çin’de PMI Endeks verileri paylaşılacak.