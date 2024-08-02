Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi

SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket, Haziran 2024'te yüzde 330,46917 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Açıklamada, "Şirketimiz, kar dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayesinin 3.838.476.637 TL bedelsiz artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır" denilmişti. Bedelsiz kararıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 430.46 lotu olacak.

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