SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi

SPK Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ULUUN) 559 milyon 30 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Ulusoy Un %292,73184 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz sonrası hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 392.73 lotu olacak.

Şirket haziran ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimizin 28.05.2024 tarihli Kap duyurusunda; çıkarılmış sermayenin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,-TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu, sermaye artırımı işlemlerine ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin ve şirketimizin Res ve Ges faaliyetlerine yönelik olarakta "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 04.06.2024 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" açıklaması yapmıştı.

Ulusoy Un, önümüzdeki günlerde bedelsiz sürecine ilişkin tarihleri paylaşacak.