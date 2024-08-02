ARA
DOLAR
33,18
0,23%
DOLAR
EURO
35,83
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
2614,64
0,41%
GRAM ALTIN
BIST 100
10798,09
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi

SPK, son bülteninde 5 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin bedelli pay ihracını onayladı... Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Ulusoy Un da bulunuyor.

02 Ağustos 2024 | 05:02
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 05:03
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi

SPK Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ULUUN) 559 milyon 30 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Ulusoy Un %292,73184 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz sonrası hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 392.73 lotu olacak. 

Şirket haziran ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimizin 28.05.2024 tarihli Kap duyurusunda; çıkarılmış sermayenin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,-TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu, sermaye artırımı işlemlerine ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin ve şirketimizin Res ve Ges faaliyetlerine yönelik olarakta "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 04.06.2024 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" açıklaması yapmıştı.

Ulusoy Un, önümüzdeki günlerde bedelsiz sürecine ilişkin tarihleri paylaşacak. 

İlgili Haberler
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
0
  • ALTIN GRAM - TL 2614,64 0,41%
  • ALTIN ONS 2450,72 0,18%
  • BIST 100 10798,09 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,361 -0,003%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3877 0,01369%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,6796%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,183 0,226%
  • EURO/DOLAR 1,0787 -0,0542%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8282 0,0734%
  • STERLIN/DOLAR 1,27161 -0,18407%
Borsa Haberleri
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
GERİ
İLERİ
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL