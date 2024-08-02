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Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi

SPK, son bülteninde 5 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin bedelli pay ihracını onayladı... Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.de bulunuyor.

02 Ağustos 2024 | 05:38
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 08:18
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi

SPK, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Şirket, yüzde 540,71687 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz kararı ile hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 640.71 lotu olacak. Şirket, önümüzdeki günlerde bedelsiz süreci ve hak kullanımıyla ilgili tarihleri duyuracak.

  • SPK bültenine göre Kurul, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 51 liradan ilk halka arzını onayladı.
  • İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 100 milyon lira ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 559 milyon 30 bin lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 379 milyon 57 bin 391 lira ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

 

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SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
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Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
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