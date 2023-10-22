Çinli otomobil üreticilerinden DFSK Motor kısa bir süre önce 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başladı. Du Xianjun, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye pazarının DFSK için hayati önem taşıyan stratejik bir pazar olduğunu söyledi. Bu açıdan baktıklarında, Türkiye'yi Avrupa'nın merkezi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirten Du Xianjun, "Planlarımızdan biri Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak. Grup olarak baktığımızda Türkiye'nin en önemli aday ülkeler arasında öne çıktığını söyleyebilirim." şeklinde konuştu. (Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları ve özellikleri)





1 7 YETKİLİ SATICI VE 21 SERVİS NOKTASIYLA BAŞLIYORUZ DFSK Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Şahsuvaroğlu ise dayanıklılık, verimlilik ve ulaşılabilir fiyat avantajıyla ilgili segmentlerdeki rekabete farklı bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahsuvaroğlu, binek modellerin yanında, ticari araçlarla Türkiye pazarına Çin üzerinden 6 farklı ürün gamı ile güçlü bir giriş yaptıklarını kaydederek, "Buna paralel olarak bayi yapılanmamız da sürüyor. Yoğun bir talep alıyoruz. Emin adımlarla bayi ağımızın ülkemizin her bölgesinde yer alacak şekilde bir yapılanma içinde olacağız. İlk etapta İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Denizli ve Diyarbakır'da olmak üzere 7 yetkili satıcı ve 21 servis noktası ile start veriyoruz. 2024 yılında bayi sayımızı 12'ye, servis noktamızı da 40'a çıkaracağız." şeklinde konuştu.

2 "Yüzde 100 yedek parça bulunurluğu sunmayı hedefliyoruz" Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti: "Binek otomobiller, ticari araçlar, yeni enerji araçları, motorlar, otomotiv bileşenleri ve otomotiv sektöründeki yatay operasyonlar gerçekleştiren Dongfeng Motor'un yıllık iş ölçeği 3 milyon 800 bin aracı aşmaktadır. Grubun en önemli parçalarından biri olan DFSK ise global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaşmıştır. En üst seviyede müşteri memnuniyeti ve yüzde 100 yedek parça bulunurluğu sunmayı hedefliyoruz. 360 derecelik bir planlama yapmış durumdayız. Bunun yanında elektrikli araçlarımız için konusunda uzman bir ekip getirerek ilk etapta 6 ay kendi ekiplerimizi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de bütün servislerimiz bu eğitimleri alacaklar. Ayrıca binek araçlarımızda 7 yıl/150 bin kilometre (km) olacak şekilde garanti sunuyor olacağız."

3 Çinli üreticiler ülkemize çok daha sıcak bakıyor DFSK Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu ise DFSK Türkiye'nin binek araçlarda giriş modellerinin C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 ve Fengon 5 olduğunu anımsattı. Binek ürün gamının ikinci modelinin ise Fengon 5 olacağını, binek araçların yanı sıra ticari araç segmentinde de çok iddialı olduklarını ifade eden Şahsuvaroğlu, ticari araçlarda iddialarını gerçeğe dönüştürerek iki elektrikli ve iki 1,5 litre benzinli ticari aracı da pazara sunacaklarını vurguladı. Şahsuvaroğlu "Türkiye'nin sağladığı yatırım imkanlarından dolayı da Çinli üreticiler ülkemize diğer ülkelere nazaran çok daha sıcak bakıyorlar." diye konuştu.

4 "2024 satış hedefi 5 bin adet" Yunus Şahsuvaroğlu, Türkiye pazarında satış hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti: Türkiye'de lansmanla birlikte 290 kilometre civarında menzil sunan tek kabin tam elektrikli EC31 pick-up modelini Türkiye'deki tek elektrikli kamyonet olarak sunacağız. Bununla birlikte yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelimiz de büyük ilgi görecek. Elektrikli modellimizde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra yine 5 yıl 120 bin km de batarya garantisi sağlıyoruz. Bununla birlikte 2024 yılında da model atağımız devam edecek. Kademeli olarak yeni modellerimizi getirerek ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Ayrıca SUV Fengon 600 ile plug-in hibrit teknolojisine sahip E5 SUV modellerimiz de sunacağımız yeniliklerden olacak. Bu lansmanla birlikte ve mevcut modellere yeni modellerin katılması ile ilk etapta 2024 yılı sonuna kadar Türkiye geneli satış hedefimizi yüzde 75'i binek, yüzde 25'i de hafif ticari olmak üzere 5 bin adet olarak belirledik."

5 İlk olarak 6 model satılacak Toplantıda verilen bilgilere göre, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari, 2 elektrikli ticari araçtan oluşan 6 modelin satışı ilk etapta 7 yetkili satıcıyla gerçekleştirilecek.