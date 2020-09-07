Türkiye varlıkları Doğu Akdeniz’de yükselen jeopolitik riskler ve politika belirsizlikleri nedeniyle dünyadaki yükselişe katılamıyor.

Gelişmekte olan ülke (GOÜ) paraları dolara karşı kayıplarını geri alırken TL’nin ise dip seviyelere yakın yerlerde işlem gördüğü aktarılıyor.

Uzmanlar, CDS’ler 500 baz puan bandının altına inse de yerel para ve dolar cinsi tahvillerde faizlerin artmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Merkez Bankası’nın politika faizinde veya faiz koridorunda değişiklik yapmamakla beraber, likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırdığı TL ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 10 bandı üzerine doğru çıktığı görülüyor. Fonlamanın geç likidite penceresi olan yüzde 11,25’lere kadar gitmesinin olası olduğu kaydediliyor.

Geçen hafta ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 11,77 olarak açıklandı. Kurlarda meydana gelen artışın nihai fiyatlara yansıma etkisinin enflasyon açısından yukarı risk teşkil ettiğine vurgu yapılıyor. Yüzde 13’lerde seyreden gösterge faizin yüzde 13-15 bandında seyredeceği öngörülüyor.