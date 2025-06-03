Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)

Türkiye Sigorta A.Ş'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yapıldı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Haziran 2025. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz , mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin kar payından %100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.06.2025' tir.