Tek kullanımlık plastiklere yeni alternatif: Biyobozunur kap geliştiriliyor

Projede, özellikle salata, meze, makarna ve sos gibi soğuk tüketilen yiyeceklerin servisinde kullanılabilecek, tek kullanımlık plastik, kağıt ve köpükten yapılan tabak ve kapların yerine geçebilecek yeniden kullanılabilir biyobozunur ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Nurhan Çevik Elen projede biyobozunur, toprakta bozunabilen, çevreci ve sürdürülebilir kap tasarımı ile bunların analizlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.