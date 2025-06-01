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Yarın temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (2 Haziran)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 2 Haziran 2025.

01 Haziran 2025 | 10:30
Yarın temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (2 Haziran)

Borsa İstanbul'da yarın 2 hissenin fiyatında kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme olacak. Kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran olan 2 şirket şöyle:

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)
2 eşit taksit halinde toplamda brüt 1,10 TL, net 0,935 TL temettü dağıtacak. Net 0,4675 TL olan ilk taksit temettü için nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran Pazartesi, ödeme tarihi 4 Haziran Çarşamba. İkinci taksit için bu tarihler 24 ve 26 Eylül.

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERCN)
Pay başına brüt 0,0525290 TL, net 0,0446496 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran Pazartesi, ödeme tarihi 4 Haziran Çarşamba.

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Yarın temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (2 Haziran)
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
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