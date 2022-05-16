Yayla Agro Gıda, halka arzında 2,6 kat talep aldı. Halka arz büyüklüğü 887,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yayla Agro’nun halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

Talep toplama işlemlerinin 11-12-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği halka arzda birim fiyat 12,50 TL olurken 67 bin 473 yatırımcıdan halka arz edilen payların 2,64 katına denk gelen 187 milyon 667 bin 736 TL nominal değeri filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Tahsis edilen payların yaklaşık yüzde 53’ü yurt içi bireysel, yüzde 43’ü yurt içi kurumsal, yüzde 4’ü de yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.