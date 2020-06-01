Önceki hafta, TCMB 50 baz puan faiz indirimi yaptı ve Temmuz 2019’dan itibaren başladığı gevşeme döngüsünü devam ettirdi. Böylece politika faizi olarak alınan bir haftalık repo faizi yüzde 8,25’e geriledi.

Her ne kadar nisan ayı itibariyle enflasyon halen yüzde 10,9 olsa da MB’nin mevcut enflasyon yönlendirmesi ve reel ekonomiyi destekleme önceliği çerçevesinde gevşeme döngüsünün sürmesi bekleniyor. Bu da gösterge faizlerdeki düşüşü beraberinde getiriyor. İki yıllık gösterge faiz, yüzde 9 civarında seyrediyor.

Gelişmelere bağlı olarak yüzde 9-10 arasında seyrini devam ettirmesi bekleniyor. Geçen haftanın ilk iki gününde yurtiçi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle kapalıyken yurtdışında birçok ülkenin virüse bağlı kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi, aşı konusunda gelen olumlu haberler ve ekonomilerin birçok ülkede açılmaya doğru yönelmesinin verdiği moralle piyasalar yükseliş yönlü hareketlerini sürdürdü.

ABD ile Çin arasındaki gerilim sürüyor olsa da yatırımcıların daha çok ekonomilerin yeniden açılma sürecine odaklanması piyasaların iyimser bir zeminde hareket etmesini sağlıyor.