2019’da 40 ofis açacak
Gayrimenkul danışmanlığı şirketi RE/MAX Türkiye, 2019’da 40 ofis açacak. Böylece en az bin gayrimenkul danışmanı daha ekibe dahil edilecek. Franchise giriş bedeli büyük şehirlerde 32 bin dolar, küçük şehirlerde ise 16 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
1973 yılında kurulan ABD merkezli RE/MAX, bugün dünyanın en çok gayrimenkul satışı gerçekleştiren kurumu olarak ifade ediliyor. Şirketin, 105’in üzerinde ülkede, 7 bin 500’den fazla franchise ofisinde görev yapan 115 binin üzerinde gayrimenkul danışmanı bulunuyor.
1997 yılında faaliyete geçen RE/MAX Türkiye, ülke genelindeki ofisleriyle profesyonel gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmetleri veriyor. 32 şehirdeki 260’tan fazla franchise ofisinde 3 bin 500’ü aşkın gayrimenkul danışmanıyla çalışmalarını sürdüren RE/MAX Türkiye, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere fırsatlar sunuyor.
RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, yüzde 30 civarında büyüme bekledikleri 2019’da 40 ofis daha açmayı ve en az bin gayrimenkul danışmanını daha ekibe dahil etmeyi planladıklarını söylüyor.
Franchise giriş bedeli büyük şehirlerde 32 bin dolar, küçük şehirlerde ise 16 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Girişimcileri desteklemek üzere kur sabitlemesi yaptıklarını ifade eden Goldştayn, “Tamamen TL olarak işlem yaptığımızı ve portföyümüzü sadece TL bazında satış ve kiralamaya sunduğumuzu da özellikle belirtmek isterim” diyor.
100 BİN TL CİRO HEDEFİ
Toplam yatırım maliyeti İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya’da 175 bin ile 200 bin TL arasında, diğer illerde ise 100 bin ile 125 bin TL arasında değişiyor. Yüzde 6 royalty, yüzde 3 reklam fonu alınıyor. Ofislerin işlemlerden aldıkları hizmet bedelinin yüzde 43’ü de kâr marjı olarak belirtiliyor. Murat Goldştayn, şubeler için başlangıçta aylık 100 bin TL ciro hedeflediklerini, bu rakamın zaman içerisinde arttığını vurguluyor.
Murat Goldştayn, marka çatısı altında faaliyet gösteren franchise ofis sahibi broker’lar ve ekiplerinde görev yapan gayrimenkul danışmanlarının tümünün marka gücünden yararlanma fırsatı bulduğunu söylüyor.
Goldştayn, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Markamızın sağladığı know how’dan ve düzenli eğitim olanaklarından direkt fayda sağlayarak, gelirlerini olabilecek en yüksek düzeye çıkarabiliyorlar. RE/MAX Türkiye olarak girişimcilere avantajlar ve kolaylıklar sağlıyoruz. Ekip ve kadro kurulması konusunda, merkez insan kaynaklarımız ve dijital iletişim kanallarımızdan kaynak sağladığımız adayları ofislere yerleştiriyoruz.
RE/MAX sistemi içerisinde 26 bin 500’den fazla portföy ile paylaşımlı olarak bayilerimiz fayda sağlıyor. Bu sisteme hazır olarak ekipleriyle birlikte başlıyorlar ve bu işe girerken stok ve personel maliyetleri bulunmuyor.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Türkiye geneline franchise veriliyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli büyük şehirlerde 32 bin dolar, küçük şehirlerde ise 16 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.
Ciro hedefi: Başlangıçta aylık 100 bin TL ciro hedefleniyor.
Kâr marjı: Ofislerin işlemlerden aldıkları hizmet bedelinin yüzde 43’ü kâr marjı olarak belirtiliyor.
Bayilerde aranan özellikler: Özellikle eğitim seviyesi, girişimci ruhu ve sürdürülebilir ticaret anlayışının olmasına dikkat ediliyor.
Başvuru için: www.remaxbayilik.com
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