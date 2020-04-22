Toplu yaşam alanı yöneticilerine, CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon, 5 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirket, EarlyBird Digital East Fund’dan üçüncü kez yatırım almayı da başardı.

Türkiye genelinde 750 binden fazla konuta hizmet veren Apsiyon, toplu yaşam alanı yöneticilerine, CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar birçok konuda entegre bir teknoloji platformu sunuyor.

2019 yılında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer alan Apsiyon, 5 milyon dolarlık yatırım aldı.

Şirket, EarlyBird Digital East Fund’dan üçüncü kez yatırım almayı da başarmış oldu. Apsiyon, yeni yatırımla birlikte yurtiçinde olduğu gibi yurtdışına da açılarak büyümeyi hedefliyor.

Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Bu yatırım turunda mevcut yatırımcılarımızdan EarlyBird Digital East Fund ile birlikte Jak Baruh’u da yatırımcılarımız arasına ekledik” diyor.

2016’dan bu yana Apsiyon’un yatırımcısı olduğunu belirten EarlyBird Digital East Fund ortaklarından Cem Sertoğlu ise Apsiyon’a gelecek planları doğrultusunda tekrar destek verdikleri için memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Apsiyon’un hissedarları arasına katılan Jak Baruh, Türkiye dışında da proptech alanında Apsiyon gibi kapsamlı bir ürünün çok talep göreceğine inandığını ifade ediyor.

Şu anda Kıbrıs, Azerbaycan, Ukrayna, Karadağ ve Makedonya gibi birçok ülkede Apsiyon kullanılıyor. Şirketin 2020 yurtdışı açılım hedefleri arasında Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu pazarı da yer alıyor.