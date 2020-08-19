Ekonomist Dergisi’nin Instagram canlı yayınında Girişim Sohbetleri’nin konuğu REM People CEO’su Bülent Peker oldu.

Peker, canlı yayında Burcu Tuvay’ın sorularını yanıtladı. Yeni nesil perakende analitiği ve teknoloji şirketi olan REM People, firmaların, satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor. Türkiye’de 25 perakende markasına hizmet veren REM People, dünya genelinde ise toplam 41 uluslararası çapta şirketle çalışıyor. REM People, her ay Türkiye’de 35 bin satış noktasına dokunuyor.

Kuruldukları 2015 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 200 büyüdüklerini söyleyen Bülent Peker, “Bu yıl 2019’a göre yüzde 50 büyüme bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl dünya devi bir şirketin Endonezya ayağıyla çalışmaya başladık ve Asya Pasifik pazarına açıldık. 2020 ve 2021’de Asya Pasifik’te daha aktif olacağız. Orta ve Doğu Avrupa’da da kendini kabul ettirmiş bir REM People olma hedefine ulaşmak istiyoruz” dedi.